اولین جلسه هیئت بازرسی انتخابات گلستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر جباری رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان گلستان در این جلسه در خصوص اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات، اجرا و تمکین قانون، تسهیل در جهت فضای کار قانونی برای هیئت اجرایی و کاندیدها و خصوصاً آموزش عوامل بازرسی در توضیحاتی داد.

محمدعلی نوبخت دبیر هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص جذب حداکثری و دفاع از آراء مردم، تشکیل هیئت بازرسی در شهرستانها، تعیین و پیشنهاد اعضای هیئت بازرسی شهرستانها به وزارت کشور از بین افراد معتمد و دارای حسن سابقه توضیحاتی ارائه کرد.

همچنین در اولین جلسه هیئت بازرسی انتخابات استان، دکتر غلامرضا منتظری عضو هیئت به عنوان رابط با حوزه انتخابیه کردکوی و گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عضو هیئت به عنوان رابط با حوزه انتخابیه علی آباد و رامیان و ایرج حیدریان عضو هیئت به عنوان رابط با حوزه انتخابیه گنبد و مینودشت معرفی شدند.