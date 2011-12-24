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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

سرهنگ پریور در گفتگو با مهر:

50 تن کالای بدون مجوز در کرمان کشف شد

50 تن کالای بدون مجوز در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمان از کشف 50 تن کالای قاچاق در کرمان خبر داد.

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی عملیاتی 34 هزار نخ سیگار قاچاق در محور کهنوج- جیرفت کشف و ضبط شد.

سرهنگ پریور ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی موفق به کشف این مقدار سیگار قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در ایست بازرسی پل بهادرآباد شدند.

وی همچنین گفت: 12 هزار نخ سیگار قاچاق و چهار هزار عدد آبمیوه قاچاق نیز طی عملیاتی دیگر در جیرفت کشف شد.

این مسئول انتظامی محل نگهداری کالاهای مذکور را یک انبار در جیرفت عنوان کرد و افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر شد.

وی با تاکید بر برخورد شدید با قاچاق کالا در استان کرمان یادآور شد:طی 24 ساعت گذشته 50 تن کالای قاچاق در کرمان کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1491932

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