یادآوری خاطرات شهدا در صدر برنامه های شهرداری باقرشهر است

محمود فخامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرموده اند "امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست"، ما هم با تأسی و پیروی از رهبر عظیم الشأن انقلاب، یاد و خاطره شهیدان عزیز را سرلوحه کارمان قرار داده ایم.

وی گفت: دفتر امور ایثارگران شهرداری باقرشهر، مانند همه دفاتر دیگر ارگانها، ادارات و ... ایران اسلامی، فلسفه وجودیشان خدمت به بازماندگان قافله نور و مجاهدان طریق ظهور و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خضوع در مقابل خانواده معظم شهدا و یاری آنان در پیچ و خم ادرات است.

این مسئول ادامه داد: ما افتخار داریم که تاکنون و همه ساله در خدمتگذاری به آزادگان عزیز و جانبازان و خانواده معظم شهدا و بسیجیان و مردم فهیم باقرشهر که خود از قشر محروم و مظلوم جامعه اسلامی هستند، بدین صورت ران ملخی هدیه به سلیمان تقدیم نموده ایم.

دیدار با خانواده شهدا در مناسبتهای مختلف

وی یادآور شد: همه ساله با هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده در ایام نوروز و مناسبتهای ملی و مذهبی، در قالب تیمهایی متشکل از شهردار، معاونان و مدیران شهرداری، بسیجیان شهرداری، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندهی و بسیجیان باقرشهر و امام جمعه باقرشهر از تمامی خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و آزادگان و... باقرشهر بازدید می شود.

فخامتی افزود: همه ساله در روز میلاد برزگ جانباز کربلا حضرت عباس (ع) از 12 جانباز همکار و در سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی در روز 26 مرداد از 17 نفرآزاده شهر و همکار شاغل در شهرداری با اهدای هدایائی تجلیل و تکریم به عمل می آید .

وی برگزاری مراسم افطار و پذیرایی از خانواده معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران در دهم ماه مبارک رمضان سال جاری را از دیگر برنامه های این واحد اعلام کرد و بیان داشت: با هدف بالابردن روحیه همکاران و با هماهنگی بسیج باقرشهر از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان سعادت آباد تهران دیدار شد.

این مسئول ضمن اشاره به شرکت در جلسات ستاد برگزاری مراسم عطرافشانی و غبارروبی سراسری در بنیاد شهید واقع درمیدان هفت تیر تهران، ادامه داد: مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار مقدس شهیدان در 31 شهریور با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران و تقدیم گل و گلاب به زوار قبور شهیدان انجام شد .

وی یکی از مهمترین برنامه های امور ایثارگران شهرداری در سال جاری را برگزاری مراسم دومین همایش تجلیل از 31 حماسه ساز دفاع مقدس به مناسبت سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی در پنجم مهر ماه اعلام کرد و گفت: این همایش برای دومین سال پیاپی با حضور یادگاران هشت سال دفاع مقدس با شکوه خاصی در سالن همایش عطر یاس برگزار شد.

مراسم زیارت عاشورا هر هفته برگزار می شود

مسئول امور ایثارگران شهرداری باقرشهر به برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا در حسینیه عشاق الحسین (ع) اشاره داشت و اضافه کرد: این برنامه از بدو تشکیل شهرداری باقرشهر و در صبح روز پنج شنبه هر هفته در حال برگزاری است و همچنین همه ساله این برنامه در دهه اول محرم به صورت روزانه در حسینیه فوق برگزار می شود.

وی در ادامه به برخی از دیگر اقدامات انجام شده فهرست وار اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم اردوی قم - جمکران با حضور ایثارگران شهرداری در 19 مهر، نشست یکروزه ایثارگران، جانبازان، آزادگان و بسیجیان شهرداری با نماینده استاندار و مسئول امور ایثارگران استانداری، شرکت در مراسم تشییع و تدفین و ختم مادر شهید محمود کرمی، پدر شهید داود منصوری، پدر شهید رضا خوانساری، پدر شهید ذبیح الله زارعی و تقدیم پنج دستگاه ویلچر به پنج پدر و مادر شهید، برگزاری مسابقات قرآنی در ماه مبارک رمضان و مناسباتهای دیگر از جمله اقدامات بوده است.

چاپ عکس و زندگینامه شهدای باقرشهر در روزنامه های کثیرالانتشار

فخامتی در خصوص چاپ عکس و مشخصات و قسمتی از وصیت نامه شهدا در روزنامه های کثیرالانتشار ادامه داد: این اقدام برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و با همکاری نشریات ملی و محلی در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در صدد هستیم پس از تکمیل شدن اطلاعات شهدا، اقدامات لازم برای چاپ و تکثیر کتاب یادمان شهدا صورت پذیرفته و در یادواره شهدای باقرشهرکه درآینده برگزار خواهد شد، از این کتاب رونمایی خواهد شد.