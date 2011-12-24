  1. استانها
  2. مازندران
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

انجمن رباتیک دانشگاه آزاد آمل ربات های صنعتی می سازد

انجمن رباتیک دانشگاه آزاد آمل ربات های صنعتی می سازد

آمل - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی از برنامه جدی جدی انجمن دانشجویی رباتیک این واحد دانشگاهی برای ساخت رباتهای صنعتی و غیر صنعتی خبر داد.

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن رباتیک واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی چندی قبل با حضور مسئولان و دانشجویان این دانشگاه به طور رسمی فعالیت کاری خود را آغاز کرده و اهداف برنامه ریزی شده خود را اجرایی خواهد کرد.

وی افزود: تشکیل کلاسهای رباتیک و آموزش و ساخت رباتهای مختلف و شکل گیری تیم های رباتیک و اعزام به مسابقات مختلف از مهمترین برنامه های انجمن است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی ادامه داد: شرکت در مسابقات ایران با حضور 70 کشور خارجی یکی از اهداف این انجمن است.

ابراهیمی یادآور شد: چندی قبل ونداد دهقان و علی اکبر شفایی، از اعضای انجمن رباتیک این واحد دانشگاهی نخستین ربات آتش نشان را با موفقیت ساختند وآن را  به ثبت رساندند.

کد مطلب 1491935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها