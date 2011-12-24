انجمن رباتیک دانشگاه آزاد آمل ربات های صنعتی می سازد

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن رباتیک واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی چندی قبل با حضور مسئولان و دانشجویان این دانشگاه به طور رسمی فعالیت کاری خود را آغاز کرده و اهداف برنامه ریزی شده خود را اجرایی خواهد کرد.

وی افزود: تشکیل کلاسهای رباتیک و آموزش و ساخت رباتهای مختلف و شکل گیری تیم های رباتیک و اعزام به مسابقات مختلف از مهمترین برنامه های انجمن است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی ادامه داد: شرکت در مسابقات ایران با حضور 70 کشور خارجی یکی از اهداف این انجمن است.

ابراهیمی یادآور شد: چندی قبل ونداد دهقان و علی اکبر شفایی، از اعضای انجمن رباتیک این واحد دانشگاهی نخستین ربات آتش نشان را با موفقیت ساختند وآن را به ثبت رساندند.