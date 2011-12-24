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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

در خراسان رضوی/

تسهیلاتی برای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش اختصاص یافت

تسهیلاتی برای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت و تجارت خراسان رضوی از ایجاد تسهیلات ویژه به منظور تسریع در تجهیز واحدهای صنفی استان به صندوق مکانیزه فروش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده اظهارکرد: در راستای ایجاد تسهیلات اصناف با هدف تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، استفاده از رایانه و نرم افزارهایی با قابلیتهای ویژه امکان پذیر شد.

وی اظهار داشت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته از این به بعد می توان از رایانه نیز با شرط دارا بودن قابلیت نرم افزارهای فروشگاهی با محتوای سرفصل های درآمدی و هزینه ای شامل خرید، فروش، هزینه ها و موجودی کالا به عنوان صندوق مکانیزه فروش استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با ایجاد این تسهیلات پیش بینی می شود اکثر واحدهای صنفی بتوانند در ماههای آتی نسبت به تجهیز واحدهای خود به رایانه و نرم افزار مربوطه اقدام کنند.

کد مطلب 1491938

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