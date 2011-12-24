به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مراتب قدردانی خود را از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مردمی به خاطر ارسال پیام یا شرکت در مراسم تشییع، ترحیم و بزرگداشت حجت‌الاسلام محمد هاشمیان نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه فقید رفسنجان، ابراز داشت.



در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضاء، قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیر اطلاعات و فناوری اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاونت‌های آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی کل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.



در این نشست پس از ارائه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا کلیات این سیاست‌ها تصویب شد و پس از آن اعضا به بحث و بررسی جزئی‌تر این سیاست‌ها پرداختند که در این جلسه 4 بند از این سیاست‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید:



1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی



2- ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فن‌آوری‌های دفاعی و ساماندهی تحقیقات و فناوری‌های دفاعی و حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی‌سازی، روزآمدی و بهره‌گیری از همه امکانات و فرصت‌ها



3- دستیابی به فناوری‌های مؤثر و برتر موردنیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری، آینده‌پژوهی و پشتیبانی از توسعه آنها



4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت‌دار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات و افزایش قابلیت و کارآیی.



در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ایام چهلمین روز عروج شهدای غدیر، اعضای مجمع یاد و خاطره شهدای عزیز سانحه انفجار در سازمان جهاد خودکفایی سپاه به ‌ویژه سردار پاسدار شهید حسن تهرانی‌مقدم را گرامی داشتند.



ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسه آتی مجمع پیگیری خواهد شد.

