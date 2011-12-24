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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

تدوین سیاست‌های دفاعی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد

تدوین سیاست‌های دفاعی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد

بررسی و تدوین سیاست‌های کلی در خصوص حدود خودکفایی دفاعی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مراتب قدردانی خود را از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مردمی به خاطر ارسال پیام یا شرکت در مراسم تشییع، ترحیم و بزرگداشت حجت‌الاسلام محمد هاشمیان نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه فقید رفسنجان، ابراز داشت.

در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضاء، قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیر اطلاعات و فناوری اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاونت‌های آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی کل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.
 
در این نشست پس از ارائه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا کلیات این سیاست‌ها تصویب شد و پس از آن اعضا به بحث و بررسی جزئی‌تر این سیاست‌ها پرداختند که در این جلسه 4 بند از این سیاست‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید:

1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی

2- ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فن‌آوری‌های دفاعی و ساماندهی تحقیقات و فناوری‌های دفاعی و حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی‌سازی، روزآمدی و بهره‌گیری از همه امکانات و فرصت‌ها

3- دستیابی به فناوری‌های مؤثر و برتر موردنیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری، آینده‌پژوهی و پشتیبانی از توسعه آنها

4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت‌دار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات و افزایش قابلیت و کارآیی.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ایام چهلمین روز عروج شهدای غدیر، اعضای مجمع یاد و خاطره شهدای عزیز سانحه انفجار در سازمان جهاد خودکفایی سپاه به ‌ویژه سردار پاسدار شهید حسن تهرانی‌مقدم را گرامی داشتند.

ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسه آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
 

کد مطلب 1491940

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