حماسه 9 دی نمایش قدرت دینی ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی در نشست هماهنگی و تشکیل ستاد 9 دی و بزرگداشت ایام الله مبارک « دهه فجر» شهرستان بناب، از این روز بزرگ بعنوان نقطه عطف در تاریخ انقلاب نام برد و افزود: دراین حماسه ملی مردم مؤمن، ولایتـمدار و دوستدار اهل بیت(ع) بار دیگر به جهانیان ثابت کردند که در خط ولایت بوده و هیچ گاه از این خط اصیل رویگردان نمی شوند.

وی با اشاره به شرایط سخت «فتنه سال88» گفت: هرچند هجمه های بسیار زیادی از سوی معاندان داخلی و قدرتهای خارجی متوجه ایران اسلامی بود اما مردم ایران در شرایط خاص نشان دادند که در تبعیت و پیروی از ولایت فقیه هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند.

فرمانداربناب تأکید کرد: پیروزی ملت ایران در جریان9 دی و گرامیداشت این روز کمتر از 22 بهمن نیست لذا مردم و بخصوص دستگاههای فرهنگی باید با اجرای برنامه های متنوع و دعوت از سخنرانان برجسته و مجرب، ضمن گرامیداشت این روز جریان فتنه سال88 را برای مردم تبیین کنند.

وی نقش رهبری را در خنثی کردن توطئه ها در جریان این فتنه بی بدیل دانست و اظهار کرد: اگر رهبرمعظم انقلاب آنرا مدیریت نمی کردند، قطعاً نظام با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو می شد.

برقی با بیان اینکه جریان فتنه هنوز برچیده نشده است؛ ادامه داد: احتمال وقوع چنین اتفاقاتی در آینده نیز پیش بینی می شود لذا هوشیاری و آگاهی مردم را می طلبد تا با حوادث احتمالی برخورد کنند.

وی در عین حال گفت: اگر فتنه سال88 اتفاق نمی افتاد، الآن این مشکلات گریبانگیر این کشور نبود.

فرماندار بناب افزود: اگر مردم در نهم دی به صحنه نمی آمدند و مقابل فتنه نمی ایستادند، با نیروهای نظامی نمی شد مقابل این فتنه ایستاد.

وی همچنین اظهارداشت: حماسه 9 دی ماه بر همگان روشن ساخت که مردم برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی و حریم ولایت فقیه لحظه ای درنگ نکرده و همواره مقابل دشمنان مقاومت می کنند. لذا نباید از این مسئله به سادگی بگذریم و دستگاههای فرهنگی از جمله دانشگاهها، حوزه علمیه و آموزش و پرورش باید برای این واقعة مهم اطلاع رسانی کنند.

در این نشست ناصر بزازبنابی بخشدارمرکزی بناب به عنوان مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان معرفی شد. همچنین مقرر شد برنامه های دهه فجر در شهرستان بناب در قالب تشکیل 11 کمیته فعالیتهای خود را آغاز کنند.