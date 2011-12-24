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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

انعقادقراردادهای کشت گندم با 1307 بهره بردار البرزی تا 24آذرماه

انعقادقراردادهای کشت گندم با 1307 بهره بردار البرزی تا 24آذرماه

کرج - خبرگزاری مهر: از ابتدای سال زراعی جاری و شروع انعقاد قراردادهای کشت گندم در استان البرز تا تاریخ24 آذر، در سطح 9 هزار و 770 هکتار با هزار و 307 نفربهره بردار قرارداد منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرزراعت سازمان جهادکشاورزی البرز در این خصوص گفت: از این میزان، 81 درصد آن تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

علیرضا سلگی ادامه داد: همچنین چهار هزار و 922 هکتار آن کشت شده که دو هزار و 107 هکتارآن کشت تاخیری است.

این مسئول بیان کرد: با توجه به نظارتهای صورت گرفته، ازسطوح کشت شده یادشده، 843هکتاربا استفاده از روش مکانیزه(وبا خطی کار) و 165هکتار با کمبینات انجام شده است.

وی عنوان کرد: همچنین سه هزار و 597 هکتار به روش نیمه مکانیزه(سانتریفیوژ) و308هکتار به صورت دستی انجام شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی البرز افزود: افزایش سطح کشت مستقیم نیز در حد9 هکتار بوده است.

600هکتار خاکورزی حفاظتی انجام شده است

وی یادآور شد: همچنین تاکنون 600هکتار خاکورزی حفاظتی انجام و برای1000هکتار هم"کشت مزارع آرمانی" برنامه ریزی شده است.

سلگی اضافه کرد: سایر عملیات انجام گرفته برای کشت پاییزه گندم نیز هفت هزار و 436 هکتارشخم، شش هزار و 123  هکتار دیسک و پنج هزار و 383 هکتار لولر بوده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: 300هکتار لایه شکنی و هزار و 742 هکتار خرد کردن بقایای گیاهی نیز انجام شده است.

این مسئول در خصوص تامین بذر نیز افزود: میزان 441تن از بذور بوجاری"خود مصرفی" استفاده و 706تن از بذور گواهی شده رقم"پیشتاز"و "بهار" برای کشت توزیع شده است.

کد مطلب 1491942

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