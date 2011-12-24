کارنامه آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از فردا توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی GRE) GENERAL) در روز 30 مهر ماه 90 برگزار شده است و کارنامه در روزهای 4 تا 28 دی ماه 90 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می شود.

داوطلبان می توانند در روزهای اعلام شده به ‌جز روزهای تعطیل و پنجشنبه از ساعت 8 تا 14 با مراجعه به سازمان سنجش، کارنامه خود را دریافت کنند.

داوطلبان می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند بین خیابان‌های استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 204 ، سازمان سنجش آموزش کشور، سالن مراجعه حضوری مرکز آزمون‌های بین‌المللی مراجعه کنند.