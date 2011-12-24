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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

از سوی سازمان سنجش /

کارنامه آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از فردا توزیع می شود

کارنامه آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" از فردا توزیع می شود

کارنامه آزمون زبان انگلیسی GRE) GENERAL) از فردا یکشنبه 4 دی ماه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون زبان انگلیسی GRE) GENERAL) در روز 30 مهر ماه 90 برگزار شده است و کارنامه در روزهای 4 تا 28 دی ماه 90 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می شود.

داوطلبان می توانند در روزهای اعلام شده به ‌جز روزهای تعطیل و پنجشنبه از ساعت 8 تا 14 با مراجعه به سازمان سنجش، کارنامه خود را دریافت کنند.

داوطلبان می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) برای دریافت کارنامه به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند بین خیابان‌های استاد نجات الهی و سپهبد قرنی پلاک 204 ، سازمان سنجش آموزش کشور، سالن مراجعه حضوری مرکز آزمون‌های بین‌المللی مراجعه کنند.

کد مطلب 1491943

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