دیوارهای یک ساختمان در گرگان بر اثر انفجار گاز فرو ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ظهر شنبه پلیس گلستان این حادثه در طبقه اول یک آپارتمان مسکونی در" ویلاشهر" گرگان به وقوع پیوست.

بر اثر این حادثه که به علت نشت گاز و انفجار آن رخ داد، قسمتی از دیوارهای داخلی این منزل مسکونی فروریخت و وسایل آن طعمه حریق شد.

شدت این انفجار به حدی بود که موجب تخریب شیشه پنجره ساختمان های مجاور شد.

گفتنی است بر اثر این حادثه صاحب خانه مجروح و به بیمارستان انتقال داده شد.

به گزارش مهر ، همچنین یک دستگاه تریلی حامل گاز مایع بر اثر سرعت زیاد و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در میدان شهر کردکوی واژگون شد و پس از واژگونی به دو دستگاه خودرو برخورد کرد.

بر اثر وقوع این حادثه دو دستگاه سواری پژو و پراید دچار خسارت شدند.

بر اساس این گزارش پس از اعلام وقوع حادثه از سوی مرکز فوریت های پلیسی 110 بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل اداره گاز اورژانس و آتش نشانی در محل حاضر و تلاش در جهت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی آغاز شد.

گفتنی است این حادثه با هوشیاری عوامل حاظر در صحنه بدون خسارت جانی به پایان رسید.