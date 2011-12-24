به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر با اختصاص هفت درصد از میزان سرمایه‌گذاری کشور به خود، با داشتن رتبه پنجم سرمایه‌گذاری در کشور، نسبت به سال گذشته 13 درصد پیشرفت داشته است.

وی به شش هزار و 900 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سال 84 تا آذر ماه 90 در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بیش از 80 درصد کل سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در بخش صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر انجام شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: احداث دو کارخانه گچ پاکتی، یک کارخانه کود شیمیایی، چند واحد پتروشیمی، یک کارخانه سیمان (ساروج) ، یک کارخانه آهک هیدراته و یک واحد آب‌شیرین‌کن از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دولت نهم و دهم در استان بوشهر است.

وی به فعالیت بیش از 668 واحد صنعتی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: این واحدهای صنعتی با اشتغال بیش از 25 هزار نفر با سرمایه گذاری 81 هزار میلیار ریال ساخته شده‌اند.

مرحمتی با اشاره به رتبه پنجم سازمان بازرگانی و رتبه هفتم سازمان صنایع در هفته دولت امسال، افزود: در ارتباط با تحقق اشتغال در بخش صنایع، معادن و بازرگانی رتبه اول را در استان دارا هستیم.

وی خواستار تلاش مضاعف همه دستگاه‌ها در سال جهاد اقتصادی شد و افزود: به منظور رسیدن به اشتغال پایدار، همت، هم‌اندیشی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است.