فائزه هاشمی غیرعلنی محاکمه شد/ تعلیق قرار داد میلیاردی انحرافی ها

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 3 ذی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

پورشه های 500 میلیونی در تهران

سایت خبری مشرق نوشت : شرکت پورشه اعلام کرده از 24 پورشه سفارش داده شده به این کارخانه توسط کشورهای خاورمیانه، 12 سفارش آن متعلق به ایران بودهاست. قیمت این خودروهای لوکس و تجملی بیش از 500 میلیون تومان است.

پناه بردن بانک های متخلف به دامن جریان انحرافی

مشرق در خبر دیگری آورده : پس از آنکه دو نهاد نظارتی خواستار لغو مجوز یک بانک خصوصی متخلف شدند، مدیر عامل این بانک با لابی دو مدیر اجرایی در دولت، طی روزهای گذشته با لیدر جریان انحرافی دیدار کرده است. گفته می شود این مدیر عامل قول های مثبتی را نیز دریافت کرده است. مدیر عامل این بانک سابقه کمک های انتخاباتی به جریان انحرافی را دارد.

اختلاف انتخاباتی هاشمی و خاتمی

به گزارش مشرق نیوز اختلافات شدیدی که میان خاتمی و هاشمی رفسنجانی وجود دارد، این گمانه را تقویت کرده که اصلاح طلبان با دو لیست در انتخابات مجلس شرکت کنند. خاتمی علیرغم مذاکرات تلفنی و حضوری دو تن از وزرای کابینه اش، حاضر نشد به مراسم ختم داماد خانواده هاشمی رفسنجانی برود. هاشمی هم در مراسم ختم داماد خانواده خاتمی شرکت نکرد .

فائزه هاشمی غیرعلنی محاکمه شد

غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود به خبرگزاری فارس گفت: پس از تفهیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به خانم هاشمی پاسخ‌های لازم از طرف وی و بنده به دادگاه ارائه شد. وکیل فائزه هاشمی با بیان اینکه دادگاه موکل وی غیرعلنی بوده و اجازه ندارد درباره جزئیات آن سخن بگوید، گفت: در مجموع بعد از لایحه تکمیلی که ظرف سه روز آینده به دادگاه خواهیم داد، دادگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد. ریاحی در پایان متذکر شد که وی و موکلش به عنوان آخرین دفاع، از دادگاه فرصت خواستند که ظرف سه روز لایحه دفاعی خود را تقدیم کنند.

توکلی: لیست ندادن اصلاح طلبان به دلیل اختلاف داخلی آنهاست

به گزارش جهان نیوز احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با نشریه پنجره درباره چگونگی شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ، گفت : این که اصلاح طلبان لیست سراسری نمی‌دهند، بیشتر به عدم توانایی آنها در دادن فهرست انتخاباتی وابسته است چرا که به نظر می‌رسد آنها بین خودشان اختلاف هم دارند و نمی‌توانند بر یک لیست واحد اجماع کنند.

فتوای آیت‌الله مکارم در مورد استفاده ازفیس‌بوک

سایت خبری قانون: استفتاء جدیدی در سایت آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر شده است که حکم این مرجع تقلید در مورد استفاده، بازدید و همچنین عضویت در شبکه‌های مجازی مثل فیس بوک را بیان می‌کند. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال یکی از مقلدین خود درباره استفاده، بازدید و همچنین عضویت در شبکه‌های مجازی مثل فیس بوک اعلام کرده است که «چنانچه این موارد برخلاف قوانین و مقررات باشد و مفسده داشته باشد جایز نیست».

دو ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند

تابناک نوشت:پس از ربودن 5 مهندس ایرانی که در نیروگاه جندر شهر حمص سوریه مشغول به کار بودند، دو نفر دیگر از متخصصان ایرانی که به منظور پیگیری وضعیت این افراد تلاش داشتند، نیز ربوده شده اند و از محل نگهداری این افراد خبری نیست.

پرسنل شرکت ایرانی پیمانکار ساخت نیروگاه جندر به نشان اعتراض نیروگاه را ترک نموده و در دمشق مستقر شده اند.

هوشنگ امیراحمدی:"آشتی ملی" راه جلوگیری از حمله به ایران است

هوشنگ امیراحمدی در گفتگو با عصریران گفته است:ممکن است حادثه ای مانند حمله به یکی از ناوهای آمریکایی با انفجار یکی از سفارتخانه های آمریکا در منطقه ایجاد و به آن بهانه به ایران حمله کنند. اسرائیل هرگز مجبور نخواهد شد که به تنهائی وارد میدان جنگ با ایران بشود و حتما این کار را با امریکا انجام می دهد. جنگ با ایران آسان نخواهد بود و چنین تصمیمی یک تصمیم معمولی برای امریکا نخواهد بود. من فکر می کنم که امریکا دارد افکار عمومی را برای یک درگیری نظامی احتمالی با ایران در آینده آماده می کند.

تجمع خانواده‌های زندانیان ایرانی در تایلند، مقابل وزارت خارجه

باشگاه خبرنگاران نوشت: تعدادی از خانواده‌های زندانیان ایرانی در تایلند امروز(شنبه) در مقابل وزارت خارجه تجمع کردند.شنیده ها حاکی از آن است که خانواده‌های زندانیان ایرانی در تایلند ، خواستار تصویب هر چه سریع‌تر موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و تایلند شدند.گفتنی است 300 نفر از اتباع ایرانی در زندان های تایلند به سر می‌برند که اگرچه برخی به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان هستند ولی عده ای بی گناهند که در وضعیت جسمی و روحی بدی به سر می‌برند.

ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی!

ندای انقلاب نوشت: بر اساس اطلاعات موجود ضایعات محصولات کشاورزی حدود ۱۷/۸درصد برآورد شده است که ارزش اقتصادی آن حدود ۵میلیارد دلار است که این میزان می تواند غذای ۲۰میلیلون نفر را تامین کند.

تعلیق قرار داد انحرافی ها

ندای انقلاب در خبر دیگری آورد: شنیده شده یک قرار داد ۴میلیارد تومانی که قرار بوده است مبالغ آن در انتخابات آتی صرف شود و به صورت صوری در یکی از مناطق آزاد در شرف عقد قرار داد و انجام پروژه بوده است توسط سازمان بازرسی کل کشور تعلیق شده است.