طرح مبارزه با سارقان وسائط نقلیه در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان وسائط نقلیه طی دو روز با بسیج همه نیروهای پلیس آگاهی استان به مرحله اجرا گذاشته شد.

بر اساس اعلام پلیس گلستان، در اجرای این طرح 3 دستگاه خودرو و 10 دستگاه موتور سیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.

در اجرای این طرح همچنین 20 سارق دستگیر که در تحقیقات تخصی بعمل آمده در مجموع به 50 فقره سرقت احشام، سیم های کابل برق، کیف قاپی و سرقت منزل اعتراف کردند.

همچنین با تلاش مأموران پلیس آگاهی از تمامی صحنه های سرقت بازسازی صحنه صورت گرفت و شکات نیز شناسایی شدند.