تامین آب شرب شهرهای سراوان و سوران در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کرمی نژاد ظهر شنبه اظهار داشت: شهرهای سراوان، هیدوچ و سوران با کمبود آب مواجه هستند.

وی گفت: تامین آب در شهرهای سراوان بر عهده شرکت آب منطقه ای است که در برنامه دراز مدت تامین آب از دو سد ماشکید علیا و ماشکید سفلی برای این منظور تعریف شده است.

وی افزود: به منظور تامین آب شرب و رفع نیاز این شهرها طرح حفر چاه در توابع سوران و همچنین شهر سراوان در حال انجام است.

مدیر آبفای سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این رابطه حفر پنج حلقه چاه و همچنین احداث انتقال خط آب به طول 40 کیلومتر توسط این شرکت در حال انجام است که در صورت اتمام این طرح کمبود آب شرب شهروندان سوران در کوتاه مدت رفع خواهد شد.

وی گفت: به منظور تامین آب شهروندان سراوان نیز خط جدیدی با حفر چند چاه از منطقه شمس آباد به شکل ضربتی در حال انجام است.