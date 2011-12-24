680 معلم همدانی در طرح "در محضر قرآن" شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه معصومیان ظهر شنبه در آیین گشایش طرح در محضر قرآن ویژه آموزگاران ابتدایی همدان، افزود: آموزگاری که به مفاهیم قرآنی احاطه داشته باشد تحول در آموزش و پرورش را به نحو مطلوب اجرایی می کند.

معصومیان افزود: طرح تحول در آموزش و پرورش بر گرفته از منابع تربیتی اسلام و قرآن و از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: انس با قرآن در میان معلمان نگاه آنان به دانش آموزان را تغییر می دهد و آموزش به دانش آموزان با نگاهی قرآنی انجام می شود.

معصومیان با بیان اینکه قرآن نوری است که خاموشی ندارد، اظهار داشت: کسی که در جوانی قرآن بیاموزد قرآن با گوشت و خون او آمیخته خواهد شد و به حیات معنوی و طیبه قرآنی دست خواهد یافت.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان افزود: انس و عمل به قرآن در میان آموزگاران دوره ابتدایی امری ضروری است.