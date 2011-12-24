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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

معصومیان:

680 معلم همدانی در طرح "در محضر قرآن" شرکت کردند

680 معلم همدانی در طرح "در محضر قرآن" شرکت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان گفت: 680 معلم ابتدایی استان همدان در مرحله اول اجرای طرح "در محضر قرآن" شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه معصومیان ظهر شنبه در آیین گشایش طرح در محضر قرآن ویژه آموزگاران ابتدایی همدان، افزود: آموزگاری که به مفاهیم قرآنی احاطه داشته باشد تحول در آموزش و پرورش را به نحو مطلوب اجرایی می کند.

معصومیان افزود: طرح تحول در آموزش و پرورش بر گرفته از منابع تربیتی اسلام و قرآن و از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: انس با قرآن در میان معلمان نگاه آنان به دانش آموزان را تغییر می دهد و آموزش به دانش آموزان با نگاهی قرآنی انجام می شود.

معصومیان با بیان اینکه قرآن نوری است که خاموشی ندارد، اظهار داشت: کسی که در جوانی قرآن بیاموزد قرآن با گوشت و خون او آمیخته خواهد شد و به حیات معنوی و طیبه قرآنی دست خواهد یافت.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان افزود: انس و عمل به قرآن در میان آموزگاران دوره ابتدایی امری ضروری است.

کد مطلب 1491953

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