علی هاشمی شهرکی، مدیرعامل انجمن تصویرگران کتاب ایران به خبرنگار مهر گفت: در پی جریاناتی که اخیراً به وجود آمد و در پی سوءتفاهم پیش آمده در گزارش‌های چند وقت اخیر رسانه‌ها در مورد دوسالانه تصویرگری باید بگویم که این دوسالانه‌ در زمان مقرر در سال اینده برگزار خواهد شد.

وی در مورد جلساتی که مدیران انجمن با مدیران امور تجسمی ارشاد در طی این سال ها داشته‌اند، توضیح داد: اصلی‌ترین اتفاقاتی که در این جلسات بود کش و قوس‌های مساله تصویرگری بوده است. اینکه این هنر در کدام بخش هنری می‌گنجد و متولی آن کیست و کدام بخش باید در مورد آن هزینه کند.

وی ادامه داد: در این 9 سال گذشته بسیاری آمدند و رفتند و مهترین مساله این بوده است که این هنر بین دعوای دو مدیریت امور هنری و فرهنگی گیر کرده بود.

هاشمی شهرکی بیان کرد: سنگ بنای این اختلافات در زمان مدیریت آقای سمیعی‌آذر بنا نهاده شد. ایشان گفتند که چون تصویرگران برای کتاب تصویرسازی می‌کنند باید در قسمت معاونت فرهنگی برنامه‌ریزی کنند و معاونت‌های فرهنگی ارشاد نیز معتقد بودند و می‌گفتند که چون شما هنرمند هستید به معاونت هنری مراجعه کنید.

وی افزود: ما باید ثابت می‌کردیم تصیرگری هنر است بعد به دنبال باقی ماجراها و جریان‌ها می‌بودیم. تا مدت‌ها سر این مساله بحث بوده و همین مباحث عملا دوسالانه تصویرگری را به عقب انداخت تا آنجا که دوسالانه به 9 سالانه تبدیل شده است!

وی به زمان حال و مدیریت شالویی بر امور تجسمی ارشاد اشاره کرد و گفت: تمام این مباحث به دوران حال رسید و بالاخره قرار بر این شد که معاونت هنری برگزار کننده دوسالانه تصویرگری باشد. برای دوسالانه ششم با آقای شالویی نیز بر سر سیاست‌گذاری‌ها و برخی مسائل اجرایی یک سری اختلاف بود که در حال رفع شدن هستند.

مدیرعامل انجمن تصویرگران در مورد کلیات تصمیم‌گیری‌های دوسالانه ششم تصویرگری توضیح داد: عملا تصمیم‌هایی که گرفته شد بر این اصل است که امور اجرایی برعهده انجمن باشد و اجازه داده بشود که انجمن خود تصمیم گیری‌ها را برعهده بگیرد تا دوسالانه بهتری برگزار شود.

وی بیان کرد: تمام این مشکلاتی که برای دوسالانه تصویرگری هست سایر دوسالانه‌ها نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. زیاد شدن حیطه تصدی دولت بر امور هنری و دوسالانه‌ها بزرگترین مشکل دوسالانه‌هاست. از آنجا که تصدی دولتی و نظارت آن بر دوسالانه‌ها زیاد شده بسیاری از دوسالانه‌ها یا برگزار نشده‌اند و یا بدون حضور انجمن‌ها برگزار شده است.

وی این دور شدن‌ها را به ضرر هنر کشور دانست و گفت: این مشکلات منجر می‌شود انجمن‌ها در باقی فعالیت‌های هنری مانند جشنواره تجسمی فجر نیز رغبتی برای حضور نداشته باشند و عملا کنار ایستاده و به امور نگاه می‌کنند. این سیاست‌ها به جای اینکه جذبی باشد بیشتر دفعی بوده و منجر به دور شدن هنرمندان از بدنه دولتی هنر خواهد شد.

وی در مورد جلسه اخیرش با شالویی توضیح داد: بحث انجمن همان بوده و هست. اما و اگر هم ندارد. ما می‌گوییم که انجمن را در وسط بازی دوسالانه قرار ندهند و بعد مشکل ایجاد کنند. انجمن اختیارات کامل می‌خواهد تا بتواند دوسالانه‌ای قوی و کامل برگزار کند.

شهرکی ادامه داد: اگر با این زاویه نگاه کنیم که انجمن نگاهش تخصصی است و نحوه حرکتش با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور همسو است (که به حق همیشه بوده و هست) انتخاب‌هایی نمی‌کند که مشکل‌زا باشد.

وی احترام به تصمیم‌گیری‌های تخصصی انجمن تصویرگران را خواستار شد و گفت: هر شورایی یک تعدادی از هنرمندان و متخصصان را تشکیل می‌دهد که به تبع آن تصمیم‌گیری‌های خاص خود، نگرش‌های خاص و هماهنگ‌تری دارد.

وی بیان کرد: کلا در تمام جلسات بحث سر این بوده است که اختیارات در دست انجمن باشد و خدا را شکر این مورد را هم اقای شالویی پذیرفته‌اند و بسیار خوشحالم ولی اگر به جز این باشد باز هم انجمن حرف هایی برای گفتن خواهد داشت.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد که اگر قرار شود توافقات تغییر کند به تبع آن انجمن هم بر سر توافق خود نمی‌ایستد، با این ذهنیت که قرار نیست کارمان را پیش ببریم.

وی ادامه داد: برگزاری دوسالانه‌ها قانونا وظیفه دولت است و اگر انجمن‌ها فعالیتی می‌کنند جدای از دوسالانه است ولی باید قبول کرد که انجمن‌ها تنها ارگان‌هایی هستند که می‌توانند در دوسالانه‌ها بازوی‌های اجرایی تخصصی باشند.

شهرکی در پایان با اشاره به بلوغ فکری معاونت هنری ارشاد گفت: این تصدی‌گری‌های دولتی بر دوسالانه‌های هنری باید کم شود و اتفاقا به نظر می‌رسد این جریان در معاونت هنری در فکرهای مدیران متبلور شده و این نشانه بسیاری خوبی است.