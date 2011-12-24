امکان حضور خبرنگاران استان قزوین در شعب اخذ رای فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صادق دقیقی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان گفت: در راستای اطلاع رسانی دقیق و شفاف سازی از فرآیند انتخابات، کمیته اطلاع رسانی ضمن مکاتبه با رسانه های جمعی استان برای معرفی خبرنگاران به منظور حضور در شعب اخذ رای اقدام کرده است.



وی افزود: پس از نهایی شدن اطلاعات جمع آوری شده، فهرست افراد برای صدور کارت ویژه تردد به کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان ارسال می شود.

دقیقی بیان کرد: این کار در شهرستان ها با اطلاع فرمانداری صورت خواهد گرفت و فرمانداران هماهنگی های لازم را با دست اندرکاران و عوامل اجرایی برگزاری انتخابات انجام خواهند داد تا امکان حضور بدون دغدغه خبرنگاران در شعب اخذ رای جهت انعکاس اخبار و اطلاع رسانی گسترده و شفاف فراهم شود.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته اظهارداشت: تاکنون چهار شماره بولتن ویژه انتخابات از وبلاگ ها و وب سایت ها تهیه و برای اعضای ستاد و هیئت نظارت بر انتخابات استان ارسال شده است.

این مسئول گفت: استخراج و تجزیه و تحلیل سه ماهه اخبار انتخابات در نشریات محلی ونیز رسانه های مجازی و الکترونیکی به تفکیک مدیران ومسئولان از ابتدای مهر تا پایان آذر ماه سال جاری از دیگر اقدامات این کمیته است که در مرحله جمع بندی و تجزیه تحلیل قرار دارد.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری از مکاتبه با مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات درخصوص ایجاد فضای گفتگوی ویژه در وب سایت استانداری خبرداد و افزود: از این امکان و قابلیت می توان برای دریافت سوالات مردم در زمینه انتخابات و پاسخگویی سریع و دقیق از طریق رئیس ستاد و مسئولان کمیته ها استفاده کرد.



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