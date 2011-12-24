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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

دقیقی:

امکان حضور خبرنگاران استان قزوین در شعب اخذ رای فراهم می شود

امکان حضور خبرنگاران استان قزوین در شعب اخذ رای فراهم می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان از فراهم شدن امکان حضور خبرنگاران استان در شعب اخذ رای در نهمین دوره انتخابات مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صادق دقیقی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان گفت: در راستای اطلاع رسانی دقیق و شفاف سازی از فرآیند انتخابات، کمیته اطلاع رسانی ضمن مکاتبه با رسانه های جمعی استان برای معرفی خبرنگاران به منظور حضور در شعب اخذ رای اقدام کرده است.

وی افزود: پس از نهایی شدن اطلاعات جمع آوری شده، فهرست افراد برای صدور کارت ویژه تردد به کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان ارسال می شود.
 
دقیقی بیان کرد: این کار در شهرستان ها با اطلاع فرمانداری صورت خواهد گرفت و فرمانداران هماهنگی های لازم را با دست اندرکاران و عوامل اجرایی برگزاری انتخابات انجام خواهند داد تا امکان حضور بدون دغدغه خبرنگاران در شعب اخذ رای جهت انعکاس اخبار و اطلاع رسانی گسترده و شفاف فراهم شود.
 
مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته اظهارداشت: تاکنون چهار شماره بولتن ویژه انتخابات از وبلاگ ها و وب سایت ها تهیه و برای اعضای ستاد و هیئت نظارت بر انتخابات استان ارسال شده است.
 
این مسئول گفت: استخراج و تجزیه و تحلیل سه ماهه اخبار انتخابات در نشریات محلی ونیز رسانه های مجازی و الکترونیکی به تفکیک مدیران ومسئولان از ابتدای مهر تا پایان آذر ماه سال جاری  از دیگر اقدامات این کمیته است که در مرحله جمع بندی و تجزیه تحلیل قرار دارد.
 
سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری از مکاتبه با مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات درخصوص ایجاد فضای گفتگوی ویژه در وب سایت استانداری خبرداد و افزود: از این امکان و قابلیت می توان برای دریافت سوالات مردم در زمینه انتخابات و پاسخگویی سریع و دقیق از طریق رئیس ستاد و مسئولان کمیته ها استفاده کرد.
 
 

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کد مطلب 1491957

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