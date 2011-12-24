عمل کاشت دندان برای مبتلایان به دیابت امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس منزوی در آستانه برپایی یازدهمین کنگره بین‌المللی علمی پروستودنتیست‌های ایران که 14 تا 16 دی ماه جاری در هتل المپیک تهران برپا می‌شود، افزود: مبتلایان به دیابت که تحت درمانهای دارویی یا تزریق انسولین قرار ندارند به دلیل نداشتن استحکام لثه، گزینه‌های مناسبی برای کاشت ایمپلنت نیستند. این در حالیست که در صورت کنترل دیابت این افراد توسط پزشک، می‌توان مانند افراد عادی برای این عده نیز عمل ایمپلنت را انجام داد.

وی با اشاره به اینکه افراد سیگاری نیز گزینه‌های مناسبی برای جراحی ایمپلنت نیستند، تصریح کرد: از مزایای استفاده از ایمپلنت، ترک سیگار است و بسیاری از افرادی که خواستار کاشت دندان بوده و با دندان مصنوعی مشکل دارند، می بایست در ابتدا سیگار را ترک کنند.

منزوی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر رشته ایمپلنت طی سالهای اخیر گفت: روش بارگذاری پروتز روی ایمپلنت سبب شده که فردی که برای کاشت دندان به دندانپزشک مراجعه می‌کند، می‌تواند حتی یک روز هم بی‌دندان نماند و عمل بارگذاری پروتز روی ایمپلنت بلافاصله پس از کاشت ایمپلنت در لثه انجام گیرد.

وی ادامه داد: بارگذاری فوری روی ایمپلنت از جمله مباحثی است که دستاوردهای نوین آن در کنگره امسال انجمن پروتز ایران به متخصصان ارایه می‌شود.

دبیر علمی کنگره بین‌المللی پروتز ایران اظهار داشت: در گذشته اعمال جراحی ایمپلنت با بیهوش کردن بیمار امکانپذیر بود در حالی که امروزه می‌توان در مطبهای دندانپزشکی حتی 8 پایه ایمپلنت را بدون بیهوشی در فک بیمار قرار داد.

وی توسعه این علم را مرهون پژوهشها و برگزاری کنگره‌های علمی در این زمینه دانست و گفت: در کنگره امسال انجمن پروتز ایران، مباحث نوین به صورت سخنرانی، پانلهای علمی و عملی و جلسات پرسش و پاسخ برگزار می‌شود که همین شیوه سبب ارایه تجربیات علمی و عملی پزشکان داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات در این حوزه خواهد شد.

به گفته منزوی، ایمپلنت رشته نسبتا جوانی است که در دنیا سابقه‌ای بیش از 30 ساله و در ایران پیشینه‌ای حداقل 20 ساله دارد، اما طی سالهای اخیر و با ورود کامپیوتر و اینترنت به عرصه دندانپزشکی از تحولات چشمگیری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه پانل کاربرد لیزر در ایمپلنت و پروتز از دیگر مباحثی است که قرار است در این کنگره ارایه شود، یادآور شد: لیزر در حوزه‌های مختلف دندانپزشکی به ویژه ایمپلنت کاربرد داشته که مهمترین کارایی آن، نقش لیزر در کاهش درد، تورم و خونریزی در کنار دیگر کاربردیهای لیزر از قبیل ضد عفونی کردن و امکان قالب گیری سهل‌تر است.

دبیر علمی کنگره بین المللی پروتز ایران افزود: لیزر به دلیل انرژی زیاد قادر است بدون خونریزی اعمال مربوط به جراحی نسخ نرم کاشت دندان را انجام دهد.

یازدهمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران با حضور میهمانانی از آمریکا و اروپا 14 تا 16 دی ماه در هتل المپیک تهران برپا می‌شود.