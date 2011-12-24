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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

نمایشگاه تازه های کتاب لاتین در دانشگاه آزاد همدان دایر شد

نمایشگاه تازه های کتاب لاتین در دانشگاه آزاد همدان دایر شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: نمایشگاهی از تازه های نشر کتب لاتین در حوزه های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی، هنر و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان برپا شد.

ساسان مرشد زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه تازه های کتاب لاتین در زمینه های های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی، هنر و معماری به مدت یک هفته برای آشنایی دانشجویان با عناوین و منابع روز برپا شده است.

مرشد زادگان افزود: در این نمایشگاه بیش از سه هزار عنوان کتاب لاتین تازه منتشرشده به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف دسترس پذیرسازی آسان علاقمندان به منابع لاتین روز و غنی سازی منابع کتابخانه ای برگزار شده است.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی همدان عنوان کرد: کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی همدان درحال حاضر با داشتن بیش از 109 هزار جلد کتاب جزو غنی ترین کتابخانه های دانشگاهی استان همدان است.

وی گفت: حدود 79 هزار جلد از کتاب های این مرکز کتب فارسی و 30 هزار جلد آن منابع لاتین است.

کد مطلب 1491963

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