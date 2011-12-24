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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

مانور بزرگ زمستانی راهداران مازندران در جاده هراز برگزار شد

مانور بزرگ زمستانی راهداران مازندران در جاده هراز برگزار شد

آمل - خبرگزاری مهر: مانور بزرگ امداد زمستانی راهداران و تجهیزات راهداری در جاده هراز ظهر شنبه در این جاده پرتردد شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره راه و ترابری هراز ظهر شنبه در حاشیه این مانور به خبرنگار مهر گفت: یکی از وظایف مهم در راه و ترابری نگهداری و ایمن سازی راهها بوده و مانور راهداران و تجهیزات راهداری با هدف اطلاع رسانی هرچه بیشتر مردم از فعالیتهای راهداری برگزار شد.

علی نوری پور افزود: طرح راهداری زمستانی اداره راه وترابری هراز، در 64 کیلومتر از جاده و40 کیلومتر از جاده فرعی در مسیر روستایی رینه به پلور و لاسم اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح حدود 50 نیروی راهدار با تجربه در قالب شش اکیپ برفروبی، نمک پاش و تجهیزات راهداری درچهار راهدارخانه جاده هراز مستقر و فعالیت خواهند کرد.

رئیس اداره راه وترابری هراز تصریح کرد: در مجموع در اجرای این طرح از 35 دستگاه ماشین آلات راهداری شامل بولدزر، لودر، گریدر، برف خور، برف روب و نمک پاش استفاده می شود.

نوری پور ادامه داد: این طرح از دهه اول دیماه در جاده هراز آغاز و پانزدهم فروردین ماه سال آینده در این جاده پرتردد کشور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اداره سعی دارد با اجرای  طرح هایی  شامل روکش آسفالت، نصب علائم، خط کشی شرایط مناسبی را در زمستان برای جاده پرتردد هراز ایجاد تا هیچ راننده و مسافری در طول زمستان در این جاده دچار مشکل نشود.

کد مطلب 1491964

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