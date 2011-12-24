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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

پیام تسلیت احمدی‌نژاد به مناسبت درگذشت رهبر کره شمالی

پیام تسلیت احمدی‌نژاد به مناسبت درگذشت رهبر کره شمالی

رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای به رهبر عالی جمهوری دموکراتیک خلق کره و رئیس پرزیدیوم (شورای رهبری) این کشور درگذشت «کیم‌ جونگ ایل» رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره را به دولت و ملت کره شمالی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با اظهار تاسف و تاثر از درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره، برای دولت و ملت این کشور بهروزی و موفقیت آرزو کرد.
 

کد مطلب 1491966

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