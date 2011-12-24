تلاش آمریکا برای خرید سلاح انقلابیون/ لیبیایی ها جشن استقلال گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع آگاه اعلام کردند: آمریکا قصد دارد سلاحهای انقلابیون به ویژه موشکهای ضد هوایی را خریداری کند.

این منابع افزودند: آمریکا تلاش می کند که مانع عرضه این سلاحها در بازار سیاه شود از بیم اینکه مبادا امنیت دریانوردی خدشه دار شود.

خبر دیگر اینکه مردم لیبی برای اولین بار پس از گذشت 42 سال، سالروز استقلال کشور خود را جشن گرفتند و شورای انتقالی امروز را تعطیل رسمی اعلام کرد.

از سوی دیگر شمار زیادی از مردم لیبی در طرابلس، بنغازی، مصراته، البیضاء و درنه تظاهراتی با عنوان اصلاح اوضاع برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان خواستار اخراج همه عوامل رژیم معمر قذافی از بدنه شورای انتقالی و کابینه جدید شدند، آنها همچنین خواستار انتخاب جمعیت موسسان به جای کنگره ملی شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین بر ضرورت فعال سازی نقش ارتش ملی، شفاف سازی درآمد های نفتی، محاکمه یاران و فرزند قذافی و تعیین زمان مشخص برای انجام فرایندهای مربوط به قانون اساسی و دموکراسی تاکید کردند.



تظاهرات کنندگان علاوه بر سر دادن شعارهایی علیه اعضای شورای انتقالی بر مخالفت شدید با هر گونه مسامحه با قاتلان مردم لیبی و هتاکان به نوامیس تاکید کردند.

"عبدالحمید نجم" یکی از تظاهرات کنندگان گفت : "مصطفی عبدالجلیل" حق ندارد که توافقنامه های بین المللی را امضا کند، زیرا وی رئیس موقتی است.

"فرج حمید" از فعالان سیاسی نیز بیان کرد: این پیام آشکار به شورای انتقالی است تا بدانند که مردم به آن حد از بلوغ و پختگی رسیده اند که می توانند در اداره لیبی جدید نقش داشته باشند.

"عزه العرفی" فعال سیاسی زن لیبی گفت: محاکمه نشدن سیف الاسلام علامت سئوال زیادی را طرح می کند و احتمال دارد که فرزند قذافی با کمک اعضای شورای انتقالی فرار کند.

"عامر هابیل" دیگر فعال سیاسی بیان کرد: خواسته تظاهرات کنندگان در همه شهرهای لیبی یکسان است و مردم مخالف عفو عمومی بدون برگزاری محاکمه هستند.