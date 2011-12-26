تورهاتی رایگان گردشگری برای دفاتر مسافرتی البرز برگزار می شود

محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توانمندیهای استان البرز در میراث فرهنگی در شهرستان ساوجبلاغ و در شهرستان طالقان و سیوان دره و برغان و آسمان سو از جاذبه های زیبای این دو شهرستان استان البرز است.
وی افزود: مناطق گردشگری نمونه استان معرفی شده اند و هفت منطقه هستند که مناطق چهار باغ و آسمان سو و طالقان جزء این مناطق بوده اند همچنین فرودگاه آزادی شهرستان نظرآباد که خصوصی است از جاذبه های دیگر است.
پوینده عنوان کرد: احداث سه کمپینگ در استان البرز در مناطق چندار و ولیان ساوجبلاغ و روستای گردشگری طالقان از فعالیتهایی است که با برگزاری مناقصه برای احداث این کمپینگ ها جهت سرمایه گذاری، در حال ساخت هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز بیان کرد: اخذ مجوز جهت کاوشهای باستانشناسی در تپه ینگی امام و منطقه گاذر سنگ نظرآباد توسط کارشناسان انجام شده و هم اکنون کاوشهای باستانشناسی در این دو منطقه انجام می شود.
وی به ثبت ملی تعزیه برغان در فهرست آثار معنوی ملی در تکیه بزرگ برغان اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات استان بوده است و هم اکنون بقاع متبرکه امامزادگان ساوجبلاغ با اعتبارات استانی که به آنها تعلق خواهد گرفت، تعمیر می شوند.
پوینده ابراز کرد: شهرستان طالقان روستایی به نام طالقان دارد که محل تولد مرحوم طالقانی است این منطقه جاده بسیار زیبا و طبیعت بکر و بی نظیری دارد که هر گردشگری با دیدن آن مبهوت می شود.
کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز از برگزاری تورهای رایگان برای آشنایی دفاتر مسافرتی با جاذبه های گردشگری استان البرز خبر داد.
محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توانمندیهای استان البرز در میراث فرهنگی در شهرستان ساوجبلاغ و در شهرستان طالقان و سیوان دره و برغان و آسمان سو از جاذبه های زیبای این دو شهرستان استان البرز است.
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