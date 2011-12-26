تورهاتی رایگان گردشگری برای دفاتر مسافرتی البرز برگزار می شود

محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توانمندیهای استان البرز در میراث فرهنگی در شهرستان ساوجبلاغ و در شهرستان طالقان و سیوان دره و برغان و آسمان سو از جاذبه های زیبای این دو شهرستان استان البرز است.



وی افزود: مناطق گردشگری نمونه استان معرفی شده اند و هفت منطقه هستند که مناطق چهار باغ و آسمان سو و طالقان جزء این مناطق بوده اند همچنین فرودگاه آزادی شهرستان نظرآباد که خصوصی است از جاذبه های دیگر است.



پوینده عنوان کرد: احداث سه کمپینگ در استان البرز در مناطق چندار و ولیان ساوجبلاغ و روستای گردشگری طالقان از فعالیتهایی است که با برگزاری مناقصه برای احداث این کمپینگ ها جهت سرمایه گذاری، در حال ساخت هستند.



مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز بیان کرد: اخذ مجوز جهت کاوشهای باستانشناسی در تپه ینگی امام و منطقه گاذر سنگ نظرآباد توسط کارشناسان انجام شده و هم اکنون کاوشهای باستانشناسی در این دو منطقه انجام می شود.



وی به ثبت ملی تعزیه برغان در فهرست آثار معنوی ملی در تکیه بزرگ برغان اشاره کرد و افزود: این یکی از افتخارات استان بوده است و هم اکنون بقاع متبرکه امامزادگان ساوجبلاغ با اعتبارات استانی که به آنها تعلق خواهد گرفت، تعمیر می شوند.



پوینده ابراز کرد: شهرستان طالقان روستایی به نام طالقان دارد که محل تولد مرحوم طالقانی است این منطقه جاده بسیار زیبا و طبیعت بکر و بی نظیری دارد که هر گردشگری با دیدن آن مبهوت می شود.

