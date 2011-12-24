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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

نخستین نمایشگاه هوشمند سازی مدارس در گرگان دایر شد

نخستین نمایشگاه هوشمند سازی مدارس در گرگان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه تخصصی هوشمند سازی مدارس در گرگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سوخت سرایی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آمزوش و پرورش گلستان ظهر شنبه در این نمایشگاه با اشاره به موفقیت های اداره کل آموزش و پرورش گفت: امروز استان ما با تلاش شما عزیزان توانست پنجمین استان کشور در تولید محتوای الکترونیک شود.

وی اظهار داشت: گلستان اولین استانی است که 30 فعالیت از فعالیت های اداره کل آموزش و پرورش را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کرده است.

وی افزود: در نمایشگاهی که در هفته پژوهش به همت استانداری گلستان برپا شده بود، غرفه آموزش و پرورش استان به عنوان برترین انتخاب شد و آموزش و پرورش استان جزو معدود استان هایی است که به صورت ویدئو کنفرانس در جلسات شهرستانی خود شرکت می کند.

سوخت سرایی گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش، یکی از راه هایی که آموزش و پرورش در این راستا برداشته، هوشمند سازی مدارس است.
 
وی افزود:  با هوشمندسازی مدارس می توانیم اولیاء دانش آموزان را مستقیما در امر تعلیم و تربیت و همکاری با مدرسه دخیل نماییم . یادگیری دانش آموزان را عمیق تر کرده و آن ها  بر اساس نقادی اندیشه تربیت خواهند شد.

سوخت سرایی گفت: دوری از حافظه محوری و جایگزین شدن فکر محوری، کشف راهکارهای جدید و خلاقانه در حل مسئله توسط دانش آموزان، افزودن نشاط و بارعاطفی در مدارس وبهبود رابطه معلم و دانش آموز و آموزش مبتنی بر استعدادهای فردی دانش آموزان از دیگر مزایای هوشمند سازی مدارس است.

گفتنی است این نمایشگاه تا ششم دی ماه در محل کانون فرهنگی تربیتی طه دایر است و بازدید برای عموم آزاد است.
کد مطلب 1491973

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