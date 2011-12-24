1300 اثر به جشنواره ملی 72 راوی آسمان در خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حبیبی در جلسه هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری سومین سوگواره ملی 72 راوی آسمان اظهارداشت: سوگواره امسال به عنوان یک طرح مصوب کارگروه فرهنگی استان از محل اعتبارات فرهنگی سفر سوم رئیس جمهور به صورت ملی برگزار می شود.
وی افزود: باید تلاش کنیم برکات سوگواره صرفا در بین هنرمندان نماند و بتوانیم در مقاطع مختلف آن را انتشار دهیم.
حبیبی گفت: این سوگواره در بخش شعر، عکس، پوستر، نمایش رادیویی، فیلم کوتاه مستند و داستانی است.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی خواستار کمک دستگاههای اجرایی و مسئولان در برگزاری هر چه بهتر این سوگواره شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی نیز بر همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در اجرای هر چه بهتر سوگواره ملی 72 راوی آسمان تأکید کرد.
محمد ابراهیم افشاری بیان داشت: همایشهای ملی در استان نیاز به مساعدت همه دستگاههای فرهنگی و اداری دارد و همه دستگاههای اجرایی استان با حوزه هنری برای برگزاری مطلوب تر این سوگواره همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز از فرهنگ عاشورایی تنها به عنوان یک بحث دینی نگاه و استفاده نمیکنیم، گفت: در حال حاضر در زندگی اجتماعی و سیاسی تصمیمات عمده بر گرفته از این فرهنگ است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران عزت خود را مدیون فرهنگ عاشورایی است.
افشاری یادآور شد: برای ترویج و تاثیرگذاری بیشتر این فرهنگ ناب باید از هنر در قالبهای مختلف از جمله شعر، کتاب، فیلم و داستان استفاده شود.
وی گفت: امروز فرهنگ عاشورا تنها برشی از تاریخ اسلام نیست بلکه بخش اعظمی از فرهنگ مردم ایران است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: از این رو حفظ و تقویت این فرهنگ اصیل در قالب مناسبتهای مختلف یک ضرورت ملی است.
افشاری ادامه داد: امروز از فرهنگ عاشورا تنها به عنوان یک گفتمان دینی استفاده نمی کنیم بلکه بخش اعظمی از تصمیمات اتخاذ شده در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما بر گرفته از این فرهنگ است و در یک کلام امروز جمهوری اسلامی ایران عزت خود را مدیون فرهنگ عاشورایی است.
وی برگزاری همایش ملی سوگواره 72 راوی آسمان را نیازمند مساعدت تمام دستگاههای اجرایی و به ویژه فرهنگی استان دانست و افزود: برای ترویج و تاثیرگذاری بیشتر این فرهنگ باید از هنر به شکل های مختلف و از جمله شعر، کتاب، فیلم و داستان و در قالب چنین همایشهای ملی استفاده کرد.
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