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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

17 تن کود شیمیایی قاچاق در خراسان شمالی کشف شد

17 تن کود شیمیایی قاچاق در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: ماموران فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان طی دو عملیات موفق به کشف 17 تن و 650 کیلوگرم کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در این شهرستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان اظهار داشت: در پی گزارش پاسگاه قاضی این فرماندهی مبنی بر اینکه یک دستگاه کامیون در روستای شهرآبادخاور در حال بارگیری کود شیمیایی قاچاق است، بلافاصله فرمانده پاسگاه به همراه یک اکیپ گشت در محل موردنظر حضور یافتند.

سرهنگ جاوید مهری بیان داشت: در محل موردنظر مشاهده شد یک دستگاه کامیون ولوو به رانندگی فردی به هویت معلوم در حال بارگیری کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع است که فردی حاضر در محل،  به هویت معلوم ساکن شهرآباد اظهار داشت کل بار به تعداد 295 کیسه کود شیمیایی 50 کیلویی به وزن 14 تن و 750 کیلوگرم متعلق به بنده است.

وی در ادامه تصریح کرد: راننده و صاحب بار به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به پاسگاه انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه وسملقان همچنین بیان داشت: طی عملیات دیگری در تماس تلفنی از ماموران راهور شهرستان مبنی بر توقیف یک دستگاه وانت نیسان به رانندگی فردی به هویت معلوم به علت تخلفات رانندگی و حمل بار مشکوک به کود شیمیایی قاچاق، ماموران انتظامی پاسگاه قاضی در محل مورد نظر حاضر شدند.

وی در ادامه افزود: خودروی مذکر حامل 58 کیسه کود شیمیایی شامل، 13 کیسه کود سیاه و 45 کیسه کود سفید بوده که در بازجویی اولیه از راننده مشخص شد کودهای فوق را بصورت غیرقانونی از چهار نفر به هویت معلوم خریداری نموده و قصد انتقال به استان گلستان را داشته است.

سرهنگ مهری یاد آور شد: راننده به همراه مواد مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

کد مطلب 1491976

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