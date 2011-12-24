افزایش هزینه‌ حمل و نقل، فروش سفال لالجین را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهجت عباسی ظهر شنبه در کارگروه اقتصاد و تولید استان همدان که با هدف حل مشکلات سفال و سرامیک لالجین برگزار شد، اظهار داشت: نبود بسته‌های حمایتی در بخش صنایع‌‌دستی مشکلات هنرمندان شهر لالجین را دو چندان کرده است.

عباسی به بیان مشکلات تولید و صادرات سفال و سرامیک لالجین پرداخت و افزود: افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده، حمل و نقل و کاهش صادرات سفال و سرامیک لالجین از مشکلات این حرفه است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان نیز خواستار تدوین نقشه راه مشخص برای توسعه صادرات سفال و سرامیک لالجین شد و ادامه داد: مطالعات تدوین این نقشه کاربردی باید توسط مشاور تهیه شود.

علی‌حیدر نوری با بیان اینکه نمی‌توان مشکلات اقتصادی حاکم بر جهان را نادیده گرفت، گفت: باید به دنبال کشف راهکارهای مناسب برای پشت سرگذاشتن این موانع و مشکلات بود.

وی بستن مرزها را برای جلوگیری از ورود کالاهای خارجی ناممکن دانست و عنوان کرد: هنرمندان لالجینی باید کالاهایی که قدرت رقابت در دنیای کنونی را داشته باشد، تولید کنند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان عنوان کرد: تحول و نوآوری بازار فروش صنایع‌دستی استان را رونق می ‌بخشد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به فعال کردن خوشه صادرات ‌گرای لالجین شد و گفت: پارک علم و فناوری همدان باید در راستای اجرای پروژه‌های پژوهشی یاریگر هنرمندان لالجینی باشد.