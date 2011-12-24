  1. استانها
  2. قزوین
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

محمدی:

فرمانداران هیئتهای بازرسی در شهرستانهای استان قزوین را معرفی کنند

فرمانداران هیئتهای بازرسی در شهرستانهای استان قزوین را معرفی کنند

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: فرمانداران نسبت به معرفی هیئت بازرسی شهرستانها اقدام و لیستی از اعضای منتخب را به هیئت بازرسی انتخابات استان ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه محمدی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان گفت: کمیته حقوقی ستاد انتخابات از هر شهرستان یک نفر را به تشخیص فرماندار به عنوان نماینده حقوقی ستاد انتخابات شهرستان به این کمیته دعوت کرده و مأموریتهای مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی افزود: کمیته حقوقی در حال پالایش قانون انتخابات است تا جزوه هایی را به صورت فشرده برای بازرسان و نمایندگان فرمانداری ها در شعب اخذ رأی تهیه کند.
 
مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان تصریح کرد: اطلاع رسانی از مفاد قانون و جرائم انتخابات از دیگر اولویت های این کمیته است که در این راستا با نصب بنرها و پلاکاردهایی در مناطق و نواحی مختلف به دنبال آن هستیم که آگاهی و دانش شهروندان را نسبت به مصادیق تخلفات و جرائم مرتبط به انتخابات افزایش دهیم.
 
کد مطلب 1491985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها