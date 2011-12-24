فرمانداران هیئتهای بازرسی در شهرستانهای استان قزوین را معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه محمدی در سومین جلسه ستاد انتخابات استان گفت: کمیته حقوقی ستاد انتخابات از هر شهرستان یک نفر را به تشخیص فرماندار به عنوان نماینده حقوقی ستاد انتخابات شهرستان به این کمیته دعوت کرده و مأموریتهای مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: کمیته حقوقی در حال پالایش قانون انتخابات است تا جزوه هایی را به صورت فشرده برای بازرسان و نمایندگان فرمانداری ها در شعب اخذ رأی تهیه کند.

مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان تصریح کرد: اطلاع رسانی از مفاد قانون و جرائم انتخابات از دیگر اولویت های این کمیته است که در این راستا با نصب بنرها و پلاکاردهایی در مناطق و نواحی مختلف به دنبال آن هستیم که آگاهی و دانش شهروندان را نسبت به مصادیق تخلفات و جرائم مرتبط به انتخابات افزایش دهیم.

