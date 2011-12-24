بازگشت احتمالی "تیری آنری" به آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، آنری که یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ آرسنال محسوب میشود هم اکنون به دلیل تعطیلی رقابتهای لیگ MLS با توپچیها تمرین میکند و ونگر قصد دارد با قراردادی قرضی او را به این تیم بازگرداند.
آنری در هشت سال حضورش در آرسنال 2 عنوان قهرمانی در لیگ برتر و سه عنوان قهرمانی در جام حذفی را کسب کرد. او که بهترین گلزن تاریخ آرسنال محسوب میشود در سال 2007 این تیم انگلیسی را به مقصد بارسلونا ترک کرد و بعد از آن هم به نیویورک ردبولز آمریکا پیوست.
رقابتهای لیگ MLS تا ماه مارس تعطیل است و ونگر هم "مروان شاماخ" و "ژروینیو" را تا اوایل فوریه به دلیل حضور این دو در رقابتهای جام ملتهای آفریقا از دست خواهد داد و از همین رو با کمبود مهاجم روبهرو خواهد شد.
ونگر تصریح کرد: تا یکم ژانویه برای تصمیم گیری زمان داریم. جذب قرضی و کوتاه مدت آنری بهترین راه حل برای ماست. تا چند روز آینده در این مورد تصمیم نهایی را میگیرم.
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