بازگشت احتمالی "تیری آنری" به آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، آنری که یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ آرسنال محسوب می‌شود هم اکنون به ‏دلیل تعطیلی رقابتهای لیگ ‏MLS‏ با توپچی‌ها تمرین می‌کند و ونگر قصد دارد با قراردادی قرضی او را به این ‏تیم بازگرداند.

آنری در هشت سال حضورش در آرسنال 2 عنوان قهرمانی در لیگ برتر و سه عنوان قهرمانی در جام حذفی را ‏کسب کرد. او که بهترین گلزن تاریخ آرسنال محسوب می‌شود در سال 2007 این تیم انگلیسی را به مقصد ‏بارسلونا ترک کرد و بعد از آن هم به نیویورک ردبولز آمریکا پیوست.

رقابتهای لیگ ‏MLS‏ تا ماه مارس تعطیل است و ونگر هم "مروان شاماخ" و "ژروینیو" را تا اوایل فوریه به دلیل ‏حضور این دو در رقابتهای جام ملتهای آفریقا از دست خواهد داد و از همین رو با کمبود مهاجم روبه‌رو خواهد شد.

ونگر تصریح کرد: تا یکم ژانویه برای تصمیم گیری زمان داریم. جذب قرضی و کوتاه مدت آنری بهترین راه حل برای ‏ماست. تا چند روز آینده در این مورد تصمیم نهایی را می‌گیرم.‏