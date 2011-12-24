رقابت 150 خبرنگار و نویسنده حوزه دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید علامیان عصر شنبه در نشست خبری دوازدهمین جشنواره مطبوعات دفاع مقدس با بیان اینکه نویسندگان و خبرنگاران حوزه دفاع مقدس تا اول آذرماه فرصت داشتند تا آثار خود را در قالب گفتگو، گزارش، خاطره، مقاله و یادداشت و وبلاگ ارسال کنند، گفت: این آثار می بایست در فاصله 16 دیماه 89 تا اول شهریور 90 منتشر شده باشد.

وی افزود: حدود 150 خبرنگار و نویسنده 608 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که 54 اثر خاطره، 209 گزارش، 145 یادداشت، 117 مصاحبه و 83 مقاله که هم اکنون هیئت داوران در حال بررسی آثار هستند.

دبیر کل مجمع نویسندگان و خبرنگاران دفاع مقدس با اشاره به کاهش زیاد آثار نسبت به سال گذشته گفت: علت این کاهش این است که سال گذشته ما آثار را رصد می کردیم ولی امسال خود خبرنگاران و نویسندگان علاقمند آثار خود را ارسال کردند که البته خاطره در این آثار بسیار کم بود. همچنین یک گروه داوری ویژه هم یک سال فعالیت 215 وبلاگ و سایت شخصی در حوزه دفاع مقدس را رصد می کنند.

وی گفت: این آثار از سوی 8 روزنامه مجله و خبرگزاری منتشر شده است ولی ما بدون توجه به رسانه و نام نویسنده محتوای آثار را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

علامیان با بیان اینکه این جشنواره به نام شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) نامگذاری شده است، گفت: نتیجه نهایی هیئت داوران در مراسم ویژه ای روز چهارشنبه 28 دیماه در سالن تماشاخانه مهر حوزه هنری، برگزار می شود که تلاش می کنیم با حمایت معاونت مطبوعاتی و سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران و شورای فرهنگ عمومی هزینه جوایز تأمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید غلامحسین افشردی که در دوران جنگ به نام شهید حسن باقری معروف بود به مدت 18 ماه خبرنگار روزنامه بوده و به عنوان اولین خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در سال 58 با شهید چمران به خارج از کشور اعزام شد. او همچنین اولین خبرنگاری بود که در واقعه طبس حاضر شد.