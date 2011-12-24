بقاع متبرکه تویسرکان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدرضا خزایی افزود: ساماندهی کارشناسانه بقاع متبرکه موجب می شود تا عموم مردم در فضاهای معنوی علاوه بر بهره گیری از فیض زیارت از خدمات فرهنگی این مراکز به منظور تحکیم پایه های اعتقادی خود استفاده کنند.

وی فضای عمومی ساختمان بقاع امامزادگان شهرستان تویسرکان را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: با این حال برخی از آستان مقدس امامزادگان در شهرستان از امکانات حداقلی نیز برخوردار نیستند.

حجت الاسلام خزایی از نصب ضریح جدید امامزاده ابراهیم تویسرکان در آینده ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: با توجه به اختصاص اعتبارات مالی، تا حد توان طرح سامان دهی بقاع متبرکه شهرستان پیش خواهد رفت.

وی استفاده حداکثری از مساعدت های مالی خیرین و بهره گیری شرعی و صحیح از موقوفات را از برنامه های اداره اوقاف تویسرکان برشمرد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان عنوان کرد: بقاع متبرکه علاوه بر خدمات فرهنگی و مذهبی بخشی از جاذبه های گردشگری شهرستان تویسرکان را تشکیل می دهند.

حجت الاسلام خزایی ایجاد زیرساختهای مناسب و موثر فرهنگی در بقاع متبرکه را نیازمند مساعدت همه جانبه مسئولان و مردم دانست.