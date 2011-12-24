8 کمیته برای برگزاری بهتر انتخابات مجلس نهم در قائم شهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح شنبه با حضور در دفتر ستاد مرکزی حوزه انتخاباتی قائم شهر، سوادکوه و جویبار، آغاز انتخابات و ثبت نام کاندیداهای مجلس نهم را اعلام کرد.

فرماندار قائم شهر با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سوم دی ماه تا پایان روز جمعه نهم د ماه 90 به مدت هفت روز به عمل خواهد آمد، ابراز داشت: همه بستر های مناسب برای برگزاری یک انتخاب خوب، سالم و قانونمند، مبتنی بر مشارکت حداکثری مهیا است.

وی از داوطلبان خواست تا قبل از احراز صلاحیت توسط مراجع ذیصلاح و زودتر از زمان مقرر که هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت، اقدام به تبلیغات نکنند.

پیرفلک از تشکیل تیم ویژه فرمانداری قائم شهر به منظور بررسی و نظارت بر فعالیت های نامزدها خبر داد و افزود: رعایت اصول انتخابات را بویژه در حوزه تبلیغات از تمام داوطلبان خواستار هستیم.

وی همچنین از تشکیل هشت کمیته برای برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: وظیفه ما انجام انتخاباتی قانونمدار، عدالت محور و امانتدار با مشارکت حداکثری است.

فرماندار قائم شهر در این برنامه در بازدید از بخش های ثبت نام در ستاد ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جریان چگونگی ثبت اطلاعات داوطلبان نامزدی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سیستم رایانه ای قرار گرفت.