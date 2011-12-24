کارگاه انتقال یافته های پسته در سیرجان برگزار شد

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پسته یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی شهرستان سیرجان است که در اقتصاد منطقه نقش موثری را ایفا می کند.

مسعودی با اشاره به کیفیت مطلوب مغز پسته سبز سیرجان گفت: جهاد کشاورزی سیرجان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های پسته در سیرجان کرده است.

وی با بیان اینکه 67 کارشناس و کشاورز در این کارگاه شرکت کردند ابراز داشت: عوامل سرخشکیدگی درختان پسته در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: سرخشکیدگی درختان پسته باعث ضعف، ‌زردی برگ و در نهایت خشکیدن سر شاخه‌ها،‌ شاخه‌ها و حتی درختان می‌شود.

وی مهمترین عامل این بیماری را کم آبی و سوء تغذیه دانست و گفت: این کارگاه با هدف تولید پسته مرغوب و همچنین ارتقاء دانش و آگاهی بهره برداران برگزار شد.

وی تصریح کرد: 80 درصد مغز سبز تولیدی سیرجان به صادرات اختصاص دارد و 20 درصد نیز در بازار داخلی به مصرف می‌رسد.