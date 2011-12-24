ریشه گرایش به سوی بزهکاری فاصله گرفتن از امور دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عرفانپور با اشاره به اهمیت فعالیت های فرهنگی و قرآنی در رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی گفت: برنامه های مراکز مشاوره و روان درمانی زندان ها با محوریت دینی و مذهبی تدوین و بخش عمده فعالیت های این مراکز به ارائه آموزه های دینی و قرآنی اختصاص و اهتمام شده با جذب مبلغین و مدرسین علوم دینی ضمن توسعه این فعالیتها، زمینه ارتقاء معنوی مددجویان بنحو مطلوب فراهم شود.

رئیس زندان مرکزی کرمانشاه افزود: ریشه اغلب ناهنجاری های اجتماعی و گرایش به سوی بزهکاری و بروز مشکلات روحی و روانی، فاصله گرفتن از امور دینی و بی توجهی به مسائل معنوی و مذهبی است و شدت و ضعف آن بستگی به میزان پایبندی افراد به این امور دارد.

عرفانپور در پایان تصریح کرد: رسالت خادمین عرصه اصلاحی و تربیتی بسیار فراتر از وظایف تبیین شده و غالبا فعالیت در این عرصه محدود به بازه زمانی مشخصی نیست و تلاش و همت مضاعفی را می طلبد که بحمدالله در مجموعه زندان های کشور نهادینه شده است.

