آمل آماده برگزاری انتخابات مجلس به صورت رایانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده ظهر شنبه در مراسم آغاز به کار ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت های رسمی این ستاد در شهرستان آمل آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس جدول زمانبندی، داوطلبان نمایندگی مجلس نهم تا جمعه نهم دیماه برای نام نویسی فرصت دارند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان آمل ادامه داد: داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به ستاد انتخابات مستقر در فرمانداری مراکز حوزه های انتخابیه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.

اکبرزاده به آمادگی شهرستان آمل برای برگزاری رایانه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاهها و مسوولان شهرستان از هم اکنون برای حضور حداکثری و پرشور مردم در انتخابات مجلس نهم تلاش می کنند.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید کرد: هیچ مدیری حق ندارد از امکانات اداری و یا در فرصت کاری اداری له یا علیه نامزدی استفاده کند.

فرماندار آمل گفت: هر فردی که از مسیر قانونی شورای نگهبان تائید شود قابل احترام بوده و تلاش همه باید برای حضور پرشور مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و دشمن شکن باشد.