به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری این فیلم هم اکنون به پایان رسیده و حمیدرضا صدری نیز مراحل پایانی ساخت موسیقی را انجام می دهد. به طور همزمان علی جوکار نراقی کار جلوه‌های رایانه‌ای "هیچ کس فرشته نیست" را آغاز کرده است.

محمدرضا تخت کشیان تهیه‌کننده این فیلم همچنین برای حضور اولین کار بلند سینمایی رضا عطاران در جشنواره فیلم فجر امسال فرم پر کرده است.

دراین فیلم سینمایی که مضمونی طنز دارد، اکبر عبدی، مریلا زارعی، رضا عطاران، سروش صحت، ویشکا آسایش، ناصر گیتی‌جاه، اصغر سمسارزاده و خداداد عزیزی در نقش خودش بازی می‌کنند. محمدرضا تخت‌کشیان تهیه‌کننده این فیلم سینمایی است.

رضا عطاران ساخت مجموعه‌های تلویزیونی "بزنگاه"، "متهم گریخت"، "خانه به دوش" و... را برعهده داشته است.