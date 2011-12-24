اخبار کوتاه فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به همزمانی جشنواره استانی آزاد خوشنویسی با جشنواره خوشنویسی قرآنی و بنا به درخواست انجمنهای خوشنویسان فارس بر حضور هر چه گسترده تر هنرمندان خوشنویس در رقابت های استانی طی صورتجلسه این جشنواره تمدید و تقویم زمانبندی جدید اعلام شد.

در تقویم اجرایی جدید این جشنواره آخرین مهلت ارسال آثار 28 دی ماه، اعلام نتایج اولیه 9 بهمن مهلت ارسال اصل اثر 16 بهمن، افتتاحیه و شروع نمایشگاه 25 بهمن و اختتامیه و اعلام اسامی برگزیدگان چهارم اسفندماه در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر 70 اثر در بخشهای مختلف نستعلیق، شکسته نستعلیق،نسخ و ثلث از شهرستانهای لارستان، شیراز، فسا، داراب، خنج، جهرم، کازرون و مرودشت به دبیرخانه این جشنواره استانی ارسال شده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانیwww.ershadfars.ir مراجعه کنند.

شب شعرعاشورا همراه باتجلیل ازشاعران اهل بیت(ع)درفسا برگزار شد

باحضور عاشقان ودوستداران اهل بیت (ع) شهرستان سا از شب گذشته درسالن آمفی تئاتراین اداره برگزارشد.

دراین مراسم محمدکاظم رحمانی رئیس اداره هدف ازبرگزاری این مراسم راترویج فرهنگ عاشورایی درقالب اشعار برشمرد و افزود: درچنین برنامه هایی می توان استعدادها وظرفیتهای موجود در این راستا رابه ویژه در نسل جوان شناسایی وبابرگزاری کارگاههای آموزشی نسبت به شکوفایی هرچه بیشترآن تلاش کرد.

درادامه همتی بوشهری فرماندارشهرستان فسا ازشاعران جوان خواست بامطالعه عمیق منابع موثق، واقعیتهای عاشورا را به نظم درآورند تا با بهره برداری ازاین هنرتاثیرگذار، نسل امروز را با آن واقعه آشنا سازند.

درپایان نیز از شاعران پیشکسوت اهل بیت(ع) مهدی حسن زاده، مسعودمطبوعی، علی اصغرقبادی و عباس خبازی تجلیل شد.

سومین نمایشگاه خط نگاره های عاشورایی در لارستان برپا شد

با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان سومین نمایشگاه خط نگاره های عاشورایی کاری از دانشجویان کارگاه پوستر مسلم ابراهیمی برپا شده است.

این نمایشگاه که همزمان با ماه غم و عزاداری سید و سالار شهیدان برپا شده جلوه ای از جایگاه هنر در فرهنگ عاشورایی را نشان می دهد.

در این مجموعه نوعی از خط نگاره است که می کوشد با تاکید بر جنبه هنری و حسی دست نوشته بر بار تصویری نوشتار بیافزاید.

این رویداد هنری توام با اهداف آموزشی مورد نظر تلاشی است برای خلق فرهنگ بصری ارزشمندی که می تواند بیانگر مفاهیم معنوی قیام عاشورا به زبان هنر معاصر باشد.

سومین نمایشگاه خط نگاره های عاشورایی از اول دی ماه در نگارخانه سبز لارجنب کتابخانه عمومی آغاز و به مدت هفت شب از ساعت 18 الی 21 ادامه خواهد داشت.

اختتامیه هشتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه "کل" برگزار می شود

سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی گراش ایستگاه آخر هشتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه کل است.

برنامه‌های هشتمین دوره جشنواره استانی فیلم کوتاه کل بین سالن سینما شهر قصه و سالن آمفی‌تئاتر دانشکده علوم پزشکی امام جعفر صادق (ع) گراش تقسیم می‌شود.

برنامه‌های جشنواره شکلی تازه می گیرد و سینما شهر قصه‌ گراش که هرساله میزبان مراسم اختتامیه این جشنواره بود محل پخش فیلمها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی است و مراسم اختتامیه جشنواره در سالن دانشکده علوم پزشکی این شهرستان برگزار می شود.

این تغییر مکان برگزاری مراسم اختتامیه، امکانات جدیدی هم در اختیار کمیته فنی خواهد گذاشت.

این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان، خانه فرهنگ ،شورای اسلامی و شهرداری گراش از تاریخ 9 الی 11 دی ماه در سینما شهر قصه این شهرستان برگزار می شود.