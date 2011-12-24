آخرین فرصت تیمهای بدهکار تا نیم فصل است/ استقلال و پرسپولیس هم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در نامه مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون به 37 تیم شاغل بدهکار در لیگ حرفه‌ای، آزادگان و لیگ بانوان آمده است که با توجه به اینکه طی دو سه فصل گذشته تعلل و تاخیر باشگاهها و تیمهای حاضر در مسابقات اعم از لیگ آزادگان، منطقه‌ای و دیگر ردهها در اجرای آرای ارکان قضایی فدراسیون و هیئتها در خصوص پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان و دیگر عوامل فنی و همچنین بازپرداخت دیونی که نسبت به فدراسیون و هیئتها برعهده آنها مستقر و قطعی شده است، مشکلات زیادی را به وجود آورده است به همین دلیل برحسب مقررا ت جاری فوتبال، پیامدهای ناگواری را متصور کرده است که درخصوص بازیکنان، مربیان خارجی آثار منفی برون مرزی و تبعاتی را در فیفا و AFC هم به وجود آورده است.

در ادامه نامه محمد نبی به هیئتهای استانی آمده است: فدراسیون فوتبال پس از بررسی‌های همه جانبه مصمم شده که حداکثر تا پایان نیم فصل جاری به کلیه تیمها و باشگاههای بدهکار فرصت دهد که ضمن اجرای دقیق آرای صادره از ارکان فوق و تسویه مطالبات کلیه بستانکاران و یا توافق و جلب رضایت آنان به هر طریق ممکن، چگونگی تاییدیه و تسویه دیونی که نسبت به فدراسیون و هیئتها نیز برعهده آنان قرار گرفته است، تعیین تکلیف کنند.

محمدنبی در این نامه همچنین خاطر نشان کرده است: بدیهی است که ثبت قراردادهای نقل و انتقال در نیم فصل، صدور کارت و ارائه هرگونه سرویس از ناحیه واحد مربوط به فدراسیون، هیئتها و سازمان لیگ به باشگاههای زیر موکول به ارائه مفاصا حساب و تعیین تکلیف دیون و چگونگی اجرای دادنامه‌هاست و پس از انقضا مهلت پایان نقل و انتقالات، موضوع کسر امتیاز و سپس اعمال سایر مقررات انضباطی اعم از جریمه، سقوط به رده پایین‌تر و حتی حذف تیم از دور مسابقات به طور سیستماتیک و بدون اینکه نیازی به اطلاع و اعلام بعدی باشد، در دستور کاری کمیته انضباطی فدراسیون قرار خواهد گفت و اعمال و مراتب جهت برنامه‌‍ریزی تیمهای جایگزین با نظر هیئت رئیسه فدراسیون به سازمان لیگ و کمیته مسابقات ابلاغ می‌شود.

- اسامی تیمهایی که هشدار دبیرکل فدراسیون فوتبال متوجه آنهاست به شرح زیر است:

تیمهای شاغل در لیگ حرفه‌ای:

استقلال تهران (فوتبال و فوتسال)، پرسپولیس تهران (فوتبال و فوتسال)، صبای قم، تراکتورسازی تبریز، صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر و راه آهن شهرری

تیمهای شاغل در لیگ آزادگان:

مس رفسنجان، ماشین سازی تبریز، استقلال اهواز، پیکان تهران، ایرانجوان بوشهر، پاس همدان، برق شیراز، شهرداری بندرعباس، استیل آذین، پیام خراسان، ابومسلم خراسان، افتخارخراسان جنوبی، همای جوانرود، صنایع اتکای گلستان، شموشک نوشهر، فولاد نطنز، شهرداری اراک، ذوب آهن اردبیل، شاهین اهواز، نساجی مازندران، صنعت ساری، بام شهرکرد، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کوثر لرستان، نفت و گاز گچساران، پیام مخابرات فارس، پرسپولیس زاهدان، شهرداری زنجان (توسعه روی)

لیگ بانوان:

فدک یاسوج و عقاب مازندران