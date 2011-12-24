حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس سبب تحکیم پایه های نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر،هادی ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری ثبت احوال مازندران اظهارداشت: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اداره ثبت احوال مازندران نقش ارزشی و حساسی در برگزاری این انتخابات دارد.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام مردم سالاری دینی بوده و دین و دموکراسی توام بر این نظام تاثیرگذار هستند و با حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات می توانند حماسه ای دیگر در تاریخ اسلام به یادگار داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران افزود :حضورحداکثری مردم درانتخابات مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه دشمنان تلاش دارند تا حضور مردم را در صحنه انتخابات کمرنگ کنند، افزود: همه دستگاهها، نخبگان و خواص باید در حضور حداکثری در انتخابات نقش اساسی داشته باشند.



ابراهیمی گفت: مردم سالاری دینی به مفهوم قامت حداکثری برای دین و حداقلی آن برای دموکراسی است.

وی افزود: دین یک شمولیت کلان وعام دارد و می تواند در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جاری و هدایت بخش انسانها شود.

ابراهیمی با بیان اینکه مردم سالاری دینی به مفهوم دموکراسی صالحین است افزود: در نطام جمهوری اسلامی بر خلاف نظام غرب سرنوشت و ضمانت جامعه را انسانهای شایسته و صالح به ارث می برند.

ابراهیمی افزود: در هرمنطقه ای از مازندران بخش جدید ایجاد شده و اداره ثبت احوال ورود پیدا کرده و به مردم آن منطقه خدمات داده است.

وی صدور شناسنامه مکانیزه و آرشیوالکترونیکی و گنجینه اسناد سجلی مشاهیر وسرداران شهید استان را از برنامه های مهم این سازمان عنوان کرد.