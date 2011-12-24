هزاران مسلمان مالدیو برای اجرای قوانین شرع تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد تاسمین علی رئیس حزب مخالف دولت مالدیو اظهار داشت: ما اینجا هستیم تا نشان دهیم که از این سیاستها حمایت نمی کنیم. ما می خواهیم همواره به عنوان یک کشور اسلامی باقی بمانیم.

بیش از 3 هزار نفر از مردم مالدیو به دعوت حزب عدالت به عنوان حزب مخالف دولت محمد نشید رئیس جمهور این کشور به خیابانها ریخته در خواست توجه به اصول اسلام و قوانین اسلامی را سردادند، آنها در شعارهای خود فریاد " قانون شرع مساوی با صلح است" را سر می دادند.

هزاران نفر از تظاهرات کنندگان از مقامات مالدیو خواستند که اقدامات غیر اسلامی این کشور را چون فروش الکل را ممنوع کنند.

بحث درباره موضوعات دینی از زمانی که یک گروه خرابکار بنای اهدای پاکستان را که نشانه اجلاس آسیای جنوبی با تصویر بودا را هدف گرفتند آغاز شد.

درحالی که تظاهرات کنندگان در پایتخت این کشور اعتراض را آغاز کردند، برخی دیگر از ساکنان این کشور نیز روز جمعه از رئیس جمهور خود حمایت کردند.

در مالدیو اسلام دین رسمی به شمار می رود و براساس آمار 100 درصد جمعیت را مسلمانان تشکیل داده اند.