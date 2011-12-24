تاکید مردم عراق بر محاکمه الهاشمی/ کردها معاون طالبانی را تحویل دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، جمع زیادی از شهروندان در استان کربلای معلی امروز با برگزاری تظاهراتی از مقامات منطقه کردستان عراق خواستند طارق الهاشمی متهم به حمایت از تروریسم را به دستگاه قضایی عراق تحویل دهند.

دستگاه قضایی عراق اخیرا حکم بازداشت طارق الهاشمی را در پی اعترافات برخی از محافظان وی به ارتکاب جنایات تروریستی علیه مردم عراق با حمایت وی صادر کرده بود.



بر اساس گزارش خبرنگار پایگاه خبری فرات، مردم استان کربلا در تظاهراتی گسترده از دولت منطقه کردستان خواستند الهاشمی را به دستگاه قضایی تحویل دهد تا به اتهامات وارده به وی رسیدگی شود.



تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته هایی بر ضرورت اجرای احکام قضایی درباره هر فردی با هر مقام و مسئولیت سیاسی تاکید و عملیات تروریستی روز پنجشنبه در بغداد را نیز محکوم کردند.



طارق الهاشمی که چند روز پیش به اربیل در شمال عراق گریخته است، در یک کنفرانس مطبوعاتی با سیاسی و ساختگی خواندن اتهاماتش در عین حال خواستار ارجاع پرونده اتهامات وی به دستگاه قضایی منطقه کردستان عراق شد که با مخالفت قاطع نوری المالکی نخست وزیر عراق روبرو شد که بر ضرورت محاکمه الهاشمی در دادگاههای بغداد تاکید کرد.



استانهای بصره و بابل هم شاهد تظاهرات گسترده مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی و کسانی بود که از تروریسم حمایت می کنند، تظاهرات کنندگان در این استانها خواستار استقلال دستگاه قضایی عراق و محاکمه طارق الهاشمی شدند.



بهاء جمال الدین یکی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد هیچ کس حق تردیدافکنی و تشکیک در احکام قضایی را ندارد، زیرا دستگاه قضایی حامی قانون اساسی و سوپاپ اطمینان کشور است و احکام قضایی باید درباره همه اعم از شهروندان یا مسئولان اجرا شود.



تظاهرات کنندگان از طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق خواستند خود را تسلیم دستگاه قضایی کند.



درتظاهرات استان بابل که با شرکت شیوخ عشایر این استان برگزار شد، از دولت منطقه کردستان عراق خواسته شد طارق الهاشمی را به دستگاه قضایی عراق تحویل دهد تا در ارتباط با اتهامات وارده به وی محاکمه شود.