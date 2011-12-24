شش عنوان کتاب در لامرد چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جلسه شورای فرهنگی عمومی لامرد مقرر شد از پژوهش و تلاش چند ساله جواد عسکری چاوردی در شش عنوان کتاب با موضوع "فرهنگ عامه و آداب و رسوم"،" اعتقادات و باورهای عامیانه"،" صنایع دستی"،" داستانهای عامیانه"، "بازیهای محلی" و "ضرب المثلهای لامردی" مورد حمایت شورا قرار گرفت و مقرر شد مبلغ 100 میلیون ریال هزینه چاپ این کتابها توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لامرد پرداخت شود.

به زودی از این شش عنوان کتاب رونمایی و طی مراسمی از مولف کتاب تجلیل خواهد شد.

کارناوال هنرمندان عکاس ارسنجان وکازرون در ثبت لحظه های عاشورایی فارس

گروه پنج نفره از عکاسان شهرستانهای ارسنجان وکازرون لحظه های عاشورایی را به ثبت رساندند.

غلامرضا دادوند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسنجان گفت: با همکاری و مساعدت این اداره در محرم امسال گروه پنج نفره از عکاسان شهرستانهای ارسنجان وکازرون برای ثبت لحظه های عاشورایی همچون سالهای قبل اقدام به مسافرت به بعضی از شهرستانهای استان کردند و به ثبت لحظه های عاشورایی عزاداران حسینی پرداختند.

وی افزود: این گروه در روز تاسوعا اقدام به ثبت لحظه های مختلف عزاداری در شهرستان سپیدان کرده و در روز عاشورا به شهرستان کوار عازم شدند ونسبت به ثبت آداب وسنن عاشورایی این مناطق و تصویر برداری ار تعزیه در حال انجام کوار اقدام کردند.

دادوند گفت: شهرستان ارسنجان با قدمت و پیشینه فرهنگی غنی هم اکنون جایگاه وماوای هنرمندان بسیار ی در تمام رشته ها و خصوصاهنرمندان عکاس است که با توجه به استعدادهای فراوان ومستعد می تواند در زمینه عکس و فیلم گام موثری بردارد.

وی افزود: ارسنجان تاکنون میزبان دو دوره سوگواره عکس عاشورایی فارس بوده واین موضوع باعث شده تا در این زمینه هنرمندان این رشته با شور وشوق بیشتری به هنرنمایی بپردازند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسنجان یادآور شد: امسال با مدد اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس توانستیم مقدمات برگزاری سوگواره عکس عاشورایی جنوب کشورشامل استانهای فارس، اصفهان، یزد، کهگیلویه وبویر احمد، کرمان، بوشهر، هرمز گان، خوزستان وچهار محال بختیاری را فراهم آوریم وآرزومندیم که هنرمندان با شرکت در این سوگواره ما را دراین امر خطیر یاری کنند.

دادوند گفت: هنرمندان عکاس می توانند برای شرکت در این جشنواره آثار خود را حداکثر تا تاریخ ششم دی ماه به آدرس شهرستان ارسنجان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دبیر خانه سوگواره عکس عاشورایی جنوب کشور ارسال کنند.