مصطفی دنیزلی رسما سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی که در هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هدایت تیم پرسپولیس را برعهده داشت، پس از آنکه موافقت خود را برای سرمربیگری این تیم اعلام کرد، بامداد روز شنبه برای مذاکره با مسئولان پرسپولیس وارد تهران شد.

این مربی ترکیه‌ای بعد ازظهر امروز در هتل آزادی تهران مذاکرات رسمی و نهایی را با مسئولان باشگاه پرسپولیس انجام داد و رسما زیر برگه قرارداد یک و نیم ساله‌اش با این باشگاه را امضا کرد.

هنوز مشخص نیست که این مربی نامدار فوتبال ترکیه با چه رقمی هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده گرفته اما محمد رویانیان، مدیرعامل این باشگاه پیش از این اعلام کرده بود دنیزلی با رقمی معقول سرمربی سرخپوشان شده است.