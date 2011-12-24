طرح "در محضر قرآن" یک مانور قرآنی در همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه ظهر شنبه در مراسم آغاز اجرای طرح "در محضر قرآن" که با هدف بازآموزی قرآن کریم ویژه معلمان دوره ابتدایی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این مراسم مهمترین و اثربخش‌ترین جلسات آموزش و پرورش خواهد بود.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه افزود: آموزش و پرورش یک دستگاه مؤثر است که توانایی ایجاد تحول در دنیا را داراست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان اظهار داشت: اگر هر یک از معلمان دانش‌آموزی را با یک واژه قرآنی آشنا کند قدم بزرگی در تربیت دینی جامعه برداشته می شود.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه با تاکید بر اینکه خیر و برکت و عاقبت به خیری در قرآن است، گفت: باید آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شود.

وی به اهمیت مراکز دارالقرآن اشاره و عنوان کرد: وسیع‌ترین سازمان که دستورالعمل‌ مشخص به لحاظ کمی و کیفی و تخصصی در حوزه قرآن دارد، دارالقرآن است.