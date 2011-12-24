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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

مسابقات شنای مازندران در بابل آغاز شد

مسابقات شنای مازندران در بابل آغاز شد

بابل - خبرگزاری مهر: مسابقات شنای قهرمانی مازندران با حضور برترین های این رشته ورزشی در بابل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات تیمهایی از شهرستانهای ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر، آمل، نوشهر، تنکابن و بابل شرکت دارند.

رئیس هیئت شنای مازندران در این باره گفت: این مسابقات در دو رده سنی 6 تا 12 سال و 13 تا 17 سال و در رشته های 100 متر آزاد، قورباغه، کرال پشت و پروانه برگزار می شود.

احمد سعادتمند افزود: این مسابقات در سه مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن در بابل محسوب می شود.

رئیس هیئت شنای مازندران ادامه داد: مرحله دوم، هفتم بهمن ماه در نکا و مرحله سوم دوازدهم اسفند ماه در خرم آباد تنکابن برگزار خواهد شد.

وی گفت: با برگزاری لیگ شنای مازندران، شناگران استان محک جدی خواهند خورد.

سعادتمند افزود: باید تمام تلاش برای تا لیگ پویایی در استان به کار گرفت.

کد مطلب 1492032

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