مسابقات شنای مازندران در بابل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات تیمهایی از شهرستانهای ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر، آمل، نوشهر، تنکابن و بابل شرکت دارند.

رئیس هیئت شنای مازندران در این باره گفت: این مسابقات در دو رده سنی 6 تا 12 سال و 13 تا 17 سال و در رشته های 100 متر آزاد، قورباغه، کرال پشت و پروانه برگزار می شود.

احمد سعادتمند افزود: این مسابقات در سه مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن در بابل محسوب می شود.

رئیس هیئت شنای مازندران ادامه داد: مرحله دوم، هفتم بهمن ماه در نکا و مرحله سوم دوازدهم اسفند ماه در خرم آباد تنکابن برگزار خواهد شد.

وی گفت: با برگزاری لیگ شنای مازندران، شناگران استان محک جدی خواهند خورد.

سعادتمند افزود: باید تمام تلاش برای تا لیگ پویایی در استان به کار گرفت.