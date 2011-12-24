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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

سیدآبادی تأکید کرد:

روستاییان دماوند از معضلات آب زراعی و شرب و طرح هادی رنج می برند

روستاییان دماوند از معضلات آب زراعی و شرب و طرح هادی رنج می برند

دماوند - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند اظهار داشت: در حال حاضر روستاهای دماوند از سه معضل آب شرب، آب زراعی و طرح هادی بیش از سایر مشکلات رنج می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سیدآبادی ظهر امروز در همایش رفع معضلات طرحهای هادی روستایی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه که با حضور معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد، افزود: طرحهای هادی روستایی در شهرستان دماوند برای رفع کاستیهایی نظیر تمدید طرح، تعیین تصادفی کاربریهای خدماتی، بسته دیدن بافت و ... نیازمند بازنگری است.

وی بیان کرد: تلاش مجموعه مدیران ارشد شهرستان دماوند از جمله نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دماوند و مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مسیر رفع معضلات نواحی روستای شایسته قدردانی است.

توسعه بافت روستایی به منظور گسترش ویلاسازی نیست

این مسئول افزود: متأسفانه برخی بر این باورند که تلاش روستاییان برای افزایش بافت محله پدری خود، صرفاً ایجاد بستری برای توسعه ویلاسازی است، اما به این منظور نیست.

وی یادآور شد: دغدغه مدیریت روستایی در شهرستان دماوند، حفظ جوانان به عنوان نیروهای فعال در این مناطق است.

سیدآبادی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر اغلب اهالی مناطق روستایی دماوند به دلیل نگاه انقباضی در طرحهای هادی روستایی، از امکان ایجاد واحدی مسکونی برای اسکان فرزندان خود محروم هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در موارد متعددی اراضی آبا و اجدادی اهالی مناطق روستایی بدون توجه به اصل تملک مردم بر آنها تعیین کاربری شده‏اند.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند اضافه کرد: اغلب این نکته حائز اهمیت با فراموشی روب‏رو می‏شود که هیچ فردی به اندازه یک روستایی، دلسوز روستا نیست و کوششها برای افزایش بافت تنها در راستای احیای این نواحی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1492034

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