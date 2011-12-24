کنترل هوشمند حریم پایتخت از نیمه دوم سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با بیان این که صیانت از حریم شهر و ایجاد فضاهای تفرج گاهی و فضای سبز در آن از برنامه هایی است که با جدیت دنبال می شود و از این رو با هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر برخورد می شود،گفت: طرح جامع حریم تهران در مراحل پایانی قرار دارد و با تصویب این طرح از هرگونه ساخت وسازی درحریم جلوگیری می شود و هر طرحی در این زمینه باید بر اساس اسناد فرادست آن انجام شود .

مدیر کل حریم شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد : در این راستا سال گذشته حدود 72 واحد و در سال جاری 62 واحد ساخت و ساز غیر مجاز در حریم تخریب شده است.

متقی در ادامه با اشاره به طرح کنترل هوشمند حریم تهران گفت : برای کنترل بیشتر حریم نرم افزاری پیش بینی شده است که می تواند حریم شهر را به شکل هوشمند رصد کند .

وی افزود : با این کار علاوه بر این که نیروهای رصد به شکل فیزیکی در حریم حضور ندارند ، هزینه کمتری نسبت به روش های گذشته دارد و حریم شهر به صورت آنلاین کنترل می شود که به محض دریافت اطلاعات در این خصوص گروه های ویژه در پهنه مربوطه اقدامات خود را انجام می دهند.

مدیر کل حریم شهر تهران خاطر نشان کرد : کنترل هوشمند حریم تهران از نیمه دوم سال 91 اجرایی خواهد شد که امیدواریم با این اقدام ، هرچه بیشتر بتوان از حریم پایتخت صیانت و برنامه های پیش بینی شده در این محدوده را بر اساس ایجاد فضاهای تفرج گاهی و فضای سبز برای استفاده شهروندان اجرایی کرد.