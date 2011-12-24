دو میلیون و 700 هزار خانه در حال ساخت/ استان مرکزی پیشتاز مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری از واحدهای مسکونی، ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه، در شش سال گذشته نیز 800 هزار خانه به متقاضیان واگذار شده است، گفت: از مجموع خانه های که در حال ساخت است 800 هزار خانه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ساخت است.

نیکزاد از راه اندازی برخی از این واحدهای مسکونی بنیاد مسکن قم با حضور رئیس جمهوری در قم افتتاح در چند روز اتی خبر داد.

بیش از 57 هزار خانه در استان مرکزی در حال ساخت است

وی با اشاره به اینکه، اکنون در استان مرکزی 57 هزار و 500 واحد مسکونی شهری ور وستایی در حال ساخت است گفت: استان مرکزی از استانهای فعال در ساخت مسکن مهر و بنیاد مسکن است.

نیکزاد افزود: هفت هزار و 200 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در استان مرکزی در حال احداث است.

یک هزار و 100 خانه در استان به بهره برداری می رسد

تا پایان امروز و سفر وزیر راه و شهرسازی، یک هزار و 100 خانه به بهره برداری می رسد.

در زرندیه 350 خانه به بهره برداری رسید مابقی در دیگر شهرهای استان خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی کشور، در سفر یکروزه به استان مرکزی، علاوه بر بهره برداری از واحدهای مسکونی، از پروژه های راهسازی بازدید وچند طرح را به بهره برداری می رساند.