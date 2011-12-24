اتاق فکر بسیجیان کارمند و کارگر مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه اتاق فکر بسیج کارمندان و کارگران سپاه کربلای مازندران، با محوریت نقش نخبگان در سال جهاد اقتصادی و به میزبانی شرکت گاز استان مازندران برگزار شد.

سرهنگ سید عبدالله موسوی، مسئول سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه کربلای مازندران در جمع نخبگان بسیجی دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: با توجه به ابلاغ سازمان بسیج مستضعفین مقرر شد هر سازمانی در سطح استان اتاق فکری تشکیل دهد و بتواند به عنوان مشاور با توجه به پتانسیل فکری بسیج راهکارهای مناسبی در راستای ماموریت های تعیین شده ارائه دهد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی افزود: سومین جلسه اتاق فکر سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه کربلای مازندران به میزبانی شرکت گاز مازندران برگزار شد و بر اساس آن اعضای جلسه با داشتن محورهای جلسه و با محوریت نقش نخبگان در جهاد اقتصادی به ارائه نظرات خود پرداختند.

موسوی، یکی از اهداف برگزاری جلسات اتاق فکر را تولید فکر و اندیشه بسیجی در راستای ماموریتهای بسیج عنوان کرد و افزود: ارائه راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف بسیج از دیگر اهداف برگزاری این جلسات است.

وی عملکرد بسیج شرکت گاز مازندران در راستای ماموریت های بسیج را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بسیج شرکت گاز مازندران در راستای طرح صالحین یکی از بهترین دستگاههای اجرایی استان محسوب می شود.