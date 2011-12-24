بازیکنان منچستریونایتد از کودکان سرطانی عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان باشگاه منچستریونایتد از جمله "ریو فردیناند"، "لوییز نانی"، "فیل جونز" و "دنی ولبک" روز ‏جمعه با حضور در بیمارستانی در شهر منچستر از کودکان سرطانی عیادت کرده و جوایز و هدایایی را به آنها ‏تقدیم کردند. تنها کودکان از این بازدید سود نبردند بلکه باشگاه آیپدهایی را نیز به پرسنل بیمارستان هدیه کرد.

ریو فردیناند که از این بازدید خوشحال بود در صفحه اختصاصی توئیترش نوشت: با بازیکنان تیم به بیمارستان ‏منچستر رفتیم و از کودکان سرطانی بازدید کردیم و هدایایی به آنها دادیم. امیدوارم توانسته باشیم لبخندی بر لبان ‏برخی از آنها ایجاد کرده باشیم.

این در حالی بود که سرآلکس فرگوسن سرمربی شیاطین سرخ با اهدا 500 هزار پوند به یک موسسه خیریه ‏مبارزه پیشاپیش هدیه کریسمس خود را تقدیم آنها کرد. سرآلکس که پدر و مادر خود را به دلیل سرطان از دست داد یکی از پیشگامان امور خیریه محسوب می‌شود.

رئیس این موسسه خیریه مبارزه با سرطان در گفتگو با خبرنگاران گفت: نیم میلیون پوند رقم بسیار بالایی است و ‏بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند و بیماران سرطانی ما را هم به ادامه زندگی امیدوار می‌کند.‏